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李四川的「放心石」典故曝最難修為..蔣萬安：非常有禪理

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長李四川(右)日前與市長蔣萬安(左)赴市議會施政報告時上台答詢。記者楊正海／攝影
台北市副市長李四川(右)日前與市長蔣萬安(左)赴市議會施政報告時上台答詢。記者楊正海／攝影

民進黨前立委余天、蘇巧慧雙雙宣布選新北黨部主委，被外界解讀在為2026新北市長卡位。不過藍營呼聲最高的北市副市長李四川，昨在臉書貼出一張寫有「心」字的大石頭照，這顆放心石的典故也曝光，今天台北市長蔣萬安受訪時說，李四川有跟他說這顆石頭典故，非常有禪理。

這顆「放心石」的典故，其實是在講人生修為，心字有三點是「多心」；心兩點放兩邊叫「偏心」、中間那一點放在下面才叫「放心」，這顆石頭的典故是人生的四種修為，「忍得過、看得破、拿得起、放得下」，其中「放得下」是最難的。

至於這顆寫有心字石頭已一千多年，之所以「心」字寫錯，並不是錯字，而是佛祖開示要人們不要有內心煩惱與雜念，煩惱雜念太多了，就要將「心放下」，所以也被稱為「放心石」。

對於李四川臉書貼出這張石頭的含義？是否自曝參選新北市長的意願與態度？蔣萬安今天說，李四川有跟他說這顆石頭典故，非常有禪理，就是有一個人跟佛祖參拜，帶了兩束花，左邊的花放下，右邊的花放下，但佛祖卻說，你的心沒有放下，這是一個非常具有禪理的故事。

李四川在臉書貼出一張寫有心字的大石頭照片，並寫下「心安即是福，心放下、放下心、放下、放心」。圖／取自李四川臉書
李四川在臉書貼出一張寫有心字的大石頭照片，並寫下「心安即是福，心放下、放下心、放下、放心」。圖／取自李四川臉書

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