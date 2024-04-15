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立院審查國會改革法案 民眾黨團：目標今天送出委員會

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團上午舉行「跳票民進黨，改革別再擋」記者會。記者林銘翰／攝影
民眾黨立法院黨團上午舉行「跳票民進黨，改革別再擋」記者會。記者林銘翰／攝影

立法院司法及法制委員會今天審查朝野黨團、立委提出15個版本國會改革法案修正草案。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，蔡英文總統不敢面對自己的選舉承諾，民進黨也不敢面對蔡英文承諾跳票的事實，過去高喊國會改革，現在只會阻擋改革，民眾黨團的目標就是今天要將國會改革法案草案完成初審，送出委員會，不管審查到多晚都沒有關係。

民眾黨立法院黨團上午舉行「跳票民進黨，改革別再擋」記者會，黃國昌指出，蔡總統在2016年主張建立聽證調查制度，現在不敢面對自己的承諾，民進黨也不敢面對跳票的事實，「民進黨想要脫、想要混，但是整個台灣社會不能陪他們拖，國會也不應該陪著他們一起混」，民眾黨履行選舉期間的承諾，負責任地提出國會改革法案。

黃國昌說明，有關國會改革的法案審查，委員會已經歷經詢答、3次公聽會，民進黨過去高喊國會改革，現在只會用「毀憲亂政」阻擋改革，今天的目標非常明確，就是必須要送出委員會，請不要用議事杯葛，或者是再無理取鬧，拖延國會改革議案的進展。

黃國昌說，民眾黨團尋求國民黨立委的支持，今天會在委員會提出程序動議，「也就是今天議程的進行，要到討論事項終結完畢為止」，不管會議要開到多晚，自己都完全沒有關係，這就是民眾黨的決心，「今天務必要送出委員會，這件事情太重要、拖延太久了。」

民眾黨團副總召黃珊珊表示，過去8年民進黨完全執政，左手行政右手立法，官官相護導致弊案叢生，民進黨團儼然成為行政院的遮羞布，大法官釋字第585號講得非常清楚，「國會有聽證調查權」，民眾黨團提出的修法版本，完全符合大法官解釋的範疇，民進黨只會說毀憲亂政，規避國家改革的目標，成為行政部門的護航者。

黃珊珊強調，立法院不是行政院的立法局，民眾黨團的修法版本，完全符合憲法規範，反觀民進黨老是自我閹割、限縮職權，只有民進黨不想過的法案，沒有民進黨過不了的法案，總統當選人賴清德願意到立法院，反而是民進黨派出綠衛兵，千方百計地阻擋改革，「民進黨選前喊改革、選後反改革，已經成為當前最大的詐騙集團。」

國會改革 民眾黨 民進黨

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