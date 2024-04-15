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苗栗縣綠主委改選2搶1 陳光軒PK陳詩弦

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
民進黨苗栗縣黨部主委改選，縣議員陳光軒及立委沈發辦公室主任陳詩弦浮出檯面。記者范榮達／攝影
民進黨苗栗縣黨部主委改選，縣議員陳光軒及立委沈發辦公室主任陳詩弦浮出檯面。記者范榮達／攝影

民進黨苗栗縣黨部主委李貴富兩屆任滿，5月26日改選將是新局面，縣議員陳光軒及立委沈發惠辦公室主任陳詩弦浮出檯面，兩人都強調資歷足以帶領組織改造，挹注新活力。

苗栗縣屬民進黨艱困選區，今年接連的總統立委選舉，及苗栗市長補選挫敗，縣黨部改選被寄予厚望，今天起至4月19日登記，5月26日投票選出下屆主委，陳光軒將於明天下午登記，陳詩弦預計4月18日登記。

陳光軒是前福利國連線成員，他強調「10年磨一劍」，擔任3屆議員及議會黨團總召，與社團等連接良好，資歷、能力足夠帶領黨部，且他是跳脫派系，參選主委絕對沒有派系布局考量。

新潮流陳詩弦是行政院中部聯合服務中心執行長徐定禎在頭份市長任內，服務團隊特別助理，當選過一屆頭份市民代表，他說，黨職歷練過執行。評議委員，號召年青世代改造組織。

民進黨 苗栗縣 議員

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