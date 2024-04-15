北市綠主委內戰！英系釀茶壺風暴 黃承國一場餐會平息

民進黨全國各縣市黨部主委即將改選，綠營內部將掀起茶壺風暴，各派系開始布局。台北市黨部主委部分，現任英系主委張茂楠爭取連任，但這2年來黨員對他頗有怨言，傳出同為英系的北市議員洪健益被拱出線，本人原大方承認此事，不過黃承國上周宴請英系人馬後，今改口不會登記參選，其他派系人馬意願不高，意味著北市主委可能由張茂楠續任。

民進黨台北市黨部主委選舉，4月15至19日開放登記、4月25日號次抽籤、5月26日投票。據了解，民進黨北市黨部前主委黃承國為了安撫黨內派系，4月11日18時，在星靚點花園飯店宴請黨籍議員、立委，但仍有部分人士沒被邀請或有事告假。

出席的民代私下表示，餐會當天，因為每個人都有自己的事情，大家到場時間不一，也有人陸續離開，不是每個人都有碰見，大家各自聊各自的事情，還有談論後續的全國黨員代表選舉可以推派的人選，議題很多，但沒聽說有誰要出來和張茂楠競爭主委。

知情人士透露，綠色友誼連線成員、前立委何志偉參選意願偏低，且經過2年前主委選舉後被傷得很重，基本上是「百害而無一利」，即使捲土重來也不會有好處。

面對是否要參選主委，洪健益僅說，「沒有接到上頭指示，所以不會考慮，不會去登記」。張茂楠回應，15日會去領表填寫，16日登記參選；他說，很感謝洪願意讓他繼續為民進黨打拚，也和大家承諾，未來只有更好、更認真，把市黨部當成大家的黨部，竭盡所能做事情，有當面向洪說「謝謝指教，會更用心把所有人對我的指教納入政見，不辜負大家期待」

張茂楠表示，黃承國當天找議員、立委們聚餐，是希望可以給大家勉勵，互相集氣、加油，「唯有本身努力，人家才會給你機會」，要大家認真鞏固基本盤、關心選區內的人事物，贏得一般民眾信任，為黨開拓更多視野。

張茂楠說，未來會發起政策，包括市黨部頒發黨員子女獎助學金、關懷黨員及新住民，開放低收入戶黨員申請補助、急難救助金，還要栽培年輕人才參與政治，投入里長選舉，各區還要經營婦女會，顧好年輕和婦女選票，加強組織面。他強調要顧好所有黨員，團結一致後，再向外拓展票源，贏得人民信任。