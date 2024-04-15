不推台南代理人！陳亭妃：主委和黨魁都是公共財 不可橫著幹、殺無赦

民進黨台南市黨部主委改選今起領表登記，新潮流立委林俊憲、正國會立委陳亭妃被視為綠營黨內角逐2026台南市長人選，主委改選恐成派系前哨戰。正國會昨晚傳出不推派人選，立委陳亭妃今早也在臉書聲明，強調不會推任何所謂的「代理人」出來選主委，民進黨要虛心爭取人民支持，而非主委帶隊「黨內互打」，這對台南政治發展是不公平的。

陳亭妃談地方主委，卻意在言外，劍指中央。陳亭妃表示，大家似乎都把5月的主委改選看做是2026的前哨戰，「真的是劃錯重點了」，且也太沉重，黨部主委的責任是要為每一位黨員服務，而不是為某個人服務，加上地方主委跟黨主席一樣是公共財，「不是可以拿著黨的資源為誰橫著幹，甚至殺無赦」。

她也說，任何的經營都不會是天上掉下來的禮物，尤其在民進黨年輕選票流失的同時，應該努力把這些力量找回來，才不讓準總統賴清德「擔」得這麼辛苦，因此，不會推任何所謂的「代理人」出來選主委。

陳亭妃也說，民進黨在台南執政約30年，黨內應該減少更多的政治算計，賴清德都已經超越派系、強調人才，怎麼還會有人一直「假傳聖旨」，陷其於不義。她也相信，主委的工作是要為黨員服務，而不是為某個派系服務，更不是為誰爭取未來的位子服務。

陳亭妃指出，2026台南需要的是一個最強、可以保護台南的人，而非一個需要被保護的人，她也呼籲想參選2026的同志，都應該要跳脫推出「代理人」的舊思維，就讓主委可以專心為黨員服務，讓黨員感動，才能找回更多的失聯黨員以及更多民進黨的支持者。