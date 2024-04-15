徐巧芯大姑涉詐 關鍵「鹿小姐」發聲明自清

立法委員徐巧芯大姑涉詐案，意外提到一名「鹿小姐」。本報15日優先取得鹿小姐的聲明。對於因為與徐巧芯大姑合夥開公司而被捲入，鹿小姐表示，貶低本人名譽之謠言，皆非事實，去年即對涉詐案的杜先生提出「妨害自由」「誹謗」等刑案告訴。

徐巧芯的大姑及姐夫涉嫌詐欺，並指揮手下、東霖公關顧問公司負責人林于倫透過公司帳戶替詐騙集團洗錢，三人日前遭羈押，也意外扯出其他合夥關係與其活動，傳出中間還有一位「鹿小姐」負責跟徐巧芯接洽活動梳化。

由於外界多種猜測指涉，鹿小姐與其律師商量後，也對外發出聲明自清。

全文如下：

針對本人與劉向婕小姐及緯泰創意行銷因公司經營所衍生出之紛爭，本人聲明如下： 前期坊間出現貶低本人名譽之謠言，皆非事實，我手上握有明確證據，並進行相關法律程序中，謠言止於智者，切勿自誤。 本人2023年11月7日及8日對劉向婕小姐之先生杜秉澄之不法行為進行兩次報案，其中11月8日受到徐巧芯委員之建議與協助，方能順利於警局報案。針對杜秉承相關行為，本人已提出「妨害自由」、「誹謗」等刑案告訴，相關事證已送交警方受理，並委請陳憲鑑律師全權處理後續法律事宜。 關於劉向婕小姐私自挪用緯泰創意行銷之公司公款之行為，本人已將劉小姐親筆承認其非法行為與挪用金額之相關證據保留，本人念在逾多年之舊情份，已與劉向婕小姐進行和解協調，以冷靜、理性、誠意的前提，在律師見證下於2023年12月20日雙方簽署股份轉讓協議後，緯泰創意行銷股份有限公司即不再與本人有關。本人鹿心雨已正式將緯泰創意行銷轉讓與劉向婕小姐單獨經營。

徐巧芯委員於去年11月17日委託之緯泰創意行銷公司之工作，僅為前公司緯泰創意行銷執行發彩妝師協助活動貴賓妝髮之單純工作，屬於正常之商業行為，由於活動當日本人正因受杜秉澄恐嚇、跟蹤及誹謗之行為驚嚇而過度陷於恐懼之中，因此當時本人並未出席活動執行，而是由公司負責人劉向婕小姐進行活動執行，此為正式受僱之工作，當天亦有彩妝師與髮型師等工作人員支薪前往活動現場執行，坊間流傳不實消息，損及本人之權益，本人將採取法律行動，以維權益。