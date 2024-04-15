快訊

影／大甲媽凌晨回鑾安座 顏清標：37年來人數最多一年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民眾黨檢討敗選／藍白君悅會談 柯文哲：我要負最大責任

聯合報／ 記者林銘翰陳秋雲／連線報導
民眾黨主席柯文哲（右）昨天出席民眾黨共識營。圖／取自柯文哲臉書
民眾黨主席柯文哲（右）昨天出席民眾黨共識營。圖／取自柯文哲臉書

民眾黨昨天舉行共識營，黨主席柯文哲會後表示，檢討二○二四年選戰犯下的錯誤，各部門列出的缺失都不少，不少人講到藍白合、六點協議及君悅會談，為民眾黨選情帶來嚴重的打擊，「這一點，我要負最大責任」，未來會做出共同決策，一起面對二○二六、二○二八年的挑戰，成為有別於藍綠兩大黨，最專業、落實民意的政黨品牌。

民眾黨在新北市新莊舉行兩天一夜黨公職共識營，除了邀請台灣民意基金會董事長游盈隆陸委會前主委賴幸媛進行專題演講，昨天排定的議程有立法院黨團報告，還有各部門報告「二○二四年大選檢討報告交流」。

柯文哲昨晚在臉書發文表示，自己不會用「砲聲隆隆」來形容檢討過程，但是每一位報告的幹部或主委，列出的缺失確實都不少；這次總統大選做不好的地方，民眾黨都會作為反省改進，然後認真工作，研究出更嚴謹的ＳＯＰ，不敢說完全改正，希望至少做到八成以上的強化進步，其中同仁們提到最多的部分，不外乎就是與地方組織連結不足，還有高齡長者對民眾黨缺乏認同，這些都是優先改進事項，簡單的說就是要壯大基層、走出同溫層。

對於雲林縣麥寮鄉長補選前天落幕，民眾黨候選人林宜豊未能取勝，柯文哲昨天表示，「如果重來一遍，我們還是會參選」，基於政黨的主體性，民眾黨有好的人選，沒有理由不參選，不過，地方選舉需要長期經營，畢竟人脈還是很重要。民眾黨秘書長周榆修則認為，補選的投票率比較低，差了將近兩成，現在先靜下心來。

台灣民意基金會 柯文哲 民眾黨 游盈隆 藍白合 補選 賴幸媛 陸委會

延伸閱讀

民眾黨指「藍白君悅會談」打擊選情 柯文哲喊自己要負最大責任

共識營指「君悅會談」打擊選情！柯文哲指白營兩大不足 坦言自己要負最大責任

全黨輔選麥寮鄉長失利 柯文哲：地方選舉需長期經營

民眾黨麥寮鄉長補選吞敗 柯文哲：如果重來還是會參選

相關新聞

2026百里侯前哨戰…余天突襲蘇巧慧 爭新北黨部主委

民進黨地方黨部主委改選登記今開跑，派系各有布局及盤算。新北市蘇系、新系持續結盟，拉攏關鍵少數英系，上周五敲定立委蘇巧慧角...

新聞眼／民進黨新北強強相爭 鄭文燦是另個變數

民進黨地方黨部主委改選，今起登記，將於五月廿六日黨員投票。這項黨職選舉，既是二○二六地方選舉的前哨戰，更是派系在黨內版圖...

民眾黨檢討敗選／藍白君悅會談 柯文哲：我要負最大責任

民眾黨昨天舉行共識營，黨主席柯文哲會後表示，檢討二○二四年選戰犯下的錯誤，各部門列出的缺失都不少，不少人講到藍白合、六點...

大姑涉詐欺 徐巧芯哭喊：老公涉案就離婚

國民黨立委徐巧芯的大姑（丈夫胞姊）涉入詐欺、洗錢案，徐昨到花蓮，被問到此事自認委屈，靠在國民黨立院黨團總召傅崐萁懷裡放聲...

徐巧芯大姑涉詐 林于倫在蔣公銅像綁情趣「咬珠」 顧立雄曾同框

國民黨立委徐巧芯的大姑涉詐欺，並指揮手下、東霖公關顧問公司負責人林于倫透過公司帳戶替詐騙集團洗錢。民進黨發言人吳崢今表示...

民眾黨指「藍白君悅會談」打擊選情 柯文哲喊自己要負最大責任

民眾黨今天舉行共識營，黨主席柯文哲會後表示，民眾黨檢討2024年選戰犯下的錯誤，各部門列出的缺失都不少，不少人講到藍白合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。