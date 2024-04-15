民眾黨檢討敗選／藍白君悅會談 柯文哲：我要負最大責任

民眾黨昨天舉行共識營，黨主席柯文哲會後表示，檢討二○二四年選戰犯下的錯誤，各部門列出的缺失都不少，不少人講到藍白合、六點協議及君悅會談，為民眾黨選情帶來嚴重的打擊，「這一點，我要負最大責任」，未來會做出共同決策，一起面對二○二六、二○二八年的挑戰，成為有別於藍綠兩大黨，最專業、落實民意的政黨品牌。

民眾黨在新北市新莊舉行兩天一夜黨公職共識營，除了邀請台灣民意基金會董事長游盈隆、陸委會前主委賴幸媛進行專題演講，昨天排定的議程有立法院黨團報告，還有各部門報告「二○二四年大選檢討報告交流」。

柯文哲昨晚在臉書發文表示，自己不會用「砲聲隆隆」來形容檢討過程，但是每一位報告的幹部或主委，列出的缺失確實都不少；這次總統大選做不好的地方，民眾黨都會作為反省改進，然後認真工作，研究出更嚴謹的ＳＯＰ，不敢說完全改正，希望至少做到八成以上的強化進步，其中同仁們提到最多的部分，不外乎就是與地方組織連結不足，還有高齡長者對民眾黨缺乏認同，這些都是優先改進事項，簡單的說就是要壯大基層、走出同溫層。

對於雲林縣麥寮鄉長補選前天落幕，民眾黨候選人林宜豊未能取勝，柯文哲昨天表示，「如果重來一遍，我們還是會參選」，基於政黨的主體性，民眾黨有好的人選，沒有理由不參選，不過，地方選舉需要長期經營，畢竟人脈還是很重要。民眾黨秘書長周榆修則認為，補選的投票率比較低，差了將近兩成，現在先靜下心來。