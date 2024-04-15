國會改革法案今逐條審 朝野備戰

立法院司法及法制委員會今天將逐條審查國會改革相關法案，朝野備戰。國民黨立法院黨團力拚五二○前完成；民進黨團總召柯建銘則向國民黨團總召傅崐萁喊話，指這樣「違法、違憲」強行通過，對國民黨是傷害，全國人民都在看，會引起民意反撲。

國民黨團書記長洪孟楷說，民進黨在野時對國會改革提過類似主張，執政後卻翻臉不認人；委員會日前也已按照民進黨團要求加開公聽會，若還是頑抗、不願正視逐條討論，就是反改革、反民意。

柯建銘質疑，藍營要讓準總統賴清德上台後到立院「即問即答」，這是違憲，法案隨便出委員會，國民黨就可以得到想要的嗎？即便開特快車，也要為衝突負責；他希望委員會好好討論，審不完再繼續審，況且，國會改革法案還有其他併案，後面還有朝野協商、院會表決，無法開特快車。

此外，藍綠黨團在上周立法院會，就年金改革修法復議案過招，國民黨立委盧縣一未出席當天院會表決，卻有投票紀錄，引發爭議。柯建銘直指，這是重大議事瑕疵，黨團今將行文給立法院長韓國瑜，希望徹查並補救。盧縣一今天則將出面，說明這起「盧生門」事件的過程。

柯建銘說，歷來議事人員僅有在確認立委出席時，才會發放表決卡給該位立委，而表決器必須要立委表決卡插入才能啟動，盧縣一從頭到尾沒有簽到、沒有出現在議場，甚至人在中國大陸，為何會顯示他的表決結果，這是立法院的重大議事瑕疵，甚至可能涉及法律問題。

洪孟楷表示，經黨團了解，盧縣一當天確實不在現場，但依流程，現場議事人員是看到立委進入議場後，才會協助把表決卡放入到表決器中，絕不存在冒領、冒用情形，可能是議事人員誤認，尤其現在仍有立委戴口罩。他認為，過程可能存有瑕疵，但不影響當天表決結果，民進黨遲遲不願翻頁，故意將小事放大。