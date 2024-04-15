2026百里侯前哨戰…余天突襲蘇巧慧 爭新北黨部主委

民進黨地方黨部主委改選登記今開跑，派系各有布局及盤算。新北市蘇系、新系持續結盟，拉攏關鍵少數英系，上周五敲定立委蘇巧慧角逐主委；但隸屬正國會的前立委余天，昨搶先在臉書發布參選，投下震撼彈。蘇系對決正國會，被視為二○二六百里侯之爭的前哨戰。

知情人士指出，正國會在新北黨員數占優勢，主委改選「不可能缺席」，直到上周五都沒聽聞余天想選，應是近兩天緊急協調出來的最強人選。

民進黨前立委余天昨天表態爭取新北市黨部主委，將對戰行政院前院長蘇貞昌的女兒、現任立委蘇巧慧（圖）。本報資料照片

蘇巧慧原預備昨天下午宣布參選主委，余天搶先在上午即在臉書宣布「我決定參選民進黨新北市黨部主委」，突襲式表態，被認為是正國會等非蘇新聯盟的絕地反攻；余天在黨內有一定分量，被認為是蘇巧慧的勁敵，讓新北主委改選一役更有看頭。

余天強調，他會幫民進黨提名的市長、議員候選人扛轎，沒有私心、不會偏袒，將用盡全力，二○二六把新北市贏回來。余的一席話，頗有暗算蘇系意味，也讓主委之爭增添硝煙味。

蘇巧慧昨指出，黨主席賴清德強調黨務年輕化、加強網路社群媒體溝通，她與團隊有社群行銷能力，也與跨黨派立委、議員友好，新北要贏二○二六，就要有革新黨務的人選和決心，「我就是民進黨新北黨部主委最好人選」。

蘇余之爭一觸即發，余天表示，誰登記參選都可以，大家目標一致，就是要奪回新北政權，他有能力整合各派系促成政黨輪替。

蘇巧慧有企圖心要投入二○二六新北市長選舉，如今又想爭取主委，被質疑是球員兼裁判，但蘇系人士認為，市長候選人兼主委不衝突。

新北市新系市議員林秉宥說，他將和另一名新系議員顏蔚慈陪蘇巧慧到黨部領表登記。新系要角、行政院副院長鄭文燦被點名也可能布局新北市長，林秉宥說，蘇、新系長期在新北合作，不太可能「內戰」，鄭文燦角色具彈性，黨中央會有安排，「哪裡有挑戰，就會往哪裡去」。

綠營主委改選掀起茶壺風暴，不只在新北，台北市也是受矚目選區。現任英系主委張茂楠爭取連任，但近兩年來黨員對他頗有怨言，傳出同為英系的北市議員洪健益被拱出線，洪原本大方承認此事，不過英系要角黃承國上周宴請英系人馬後，洪昨改口說不會登記參選，其他派系人馬意願也不高，意味著北市主委可能由張茂楠續任。

知情人士透露，綠色友誼連線成員、前立委何志偉參選意願偏低。何兩年前主委選舉被傷得很重，評估再戰是「百害而無一利」，再拚機率低。張茂楠則回應，今天會去領表，明天登記參選。