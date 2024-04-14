共識營指「君悅會談」打擊選情！柯文哲指白營兩大不足 坦言自己要負最大責任

民眾黨公職共識營今天排定大選檢討，黨主席柯文哲表示，不少人講到藍白合、6點協議、君悅會談，為民眾黨選情帶來嚴重的打擊，這點他要負最大責任，民眾黨未來會做出共同決策，一起面對選舉挑戰。

民眾黨於13、14日舉行兩天一夜的黨公職共識營，除邀請學者專家座談，今天排定大選檢討，並安排各部門報告。

柯文哲下午透過臉書表示，兩天的共識營，他跟中央黨部幹部、地方黨部主委、黨籍立委、議員、鄉鎮市代表、村里長、中央委員與中評委互相交流，檢討2024選戰所犯的錯誤。

柯文哲表示，無論是核心價值、政策論述、重大事件，到直播標題字卡、車隊掃街車速、拜廟跑攤拍照流程等細節，通通都開誠布公，鉅細靡遺地互相交流反省。

談及檢討過程，柯文哲指出，他不會用「砲聲隆隆」來形容檢討過程，但確實每一位報告的幹部或主委，列出的缺失都不少，這次總統大選做不好之處，民眾黨都會反省改進，研究出更嚴謹的SOP，不敢說完全改正，但希望至少強化進步8成以上。

柯文哲表示，與會者提到最多的，不外乎就是與地方組織連結的不足，還有高齡長者對民眾黨缺乏認同，這都是優先改進事項；簡單說，民眾黨要壯大基層、走出同溫層。

另外，柯文哲表示，兩個多小時的各單位報告，不少人講到藍白合、六點協議、君悅會談，為民眾黨的選情帶來嚴重的打擊，這一點他要負最大責任，民眾黨未來會鞏固「眾人智慧勝過個人智慧」的精神，做出共同決策，一起面對2026、2028的挑戰，成為有別於藍綠兩大黨，最專業、最落實民意的政黨品牌。