傳被勸進選2026新北市長！李四川臉書PO「心字石頭」 這8字引聯想

2026縣市長選舉，各政黨已積極布局，傳出台北市副市長李四川已被多位藍營大老勸進參選2026新北市長，有媒體報導，前立法院長王金平也是其中一人。李四川今天則在臉書貼出一張大石頭照片，上頭寫有一個心字，不過心的中間一點，被點在字的下方。

李四川則貼文說，「心安即是福，心放下..放下心..放下..放心」、並且寫下「順其自然，萬事遂心」八個字，似乎透露自己目前態度？