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傳被勸進選2026新北市長！李四川臉書PO「心字石頭」 這8字引聯想
2026縣市長選舉，各政黨已積極布局，傳出台北市副市長李四川已被多位藍營大老勸進參選2026新北市長，有媒體報導，前立法院長王金平也是其中一人。李四川今天則在臉書貼出一張大石頭照片，上頭寫有一個心字，不過心的中間一點，被點在字的下方。
李四川則貼文說，「心安即是福，心放下..放下心..放下..放心」、並且寫下「順其自然，萬事遂心」八個字，似乎透露自己目前態度？
北市長蔣萬安今天也被問及，除王金平，立委謝龍介、國民黨新北黨部主委李乾龍也都看好李四川選新北，蔣萬安今天僅表示「你們又在幫李副找工作。」不過蔣萬安受訪後不久，李四川也在臉書貼出一張寫有心字的大石頭照片，並寫下，「心安即是福，心放下..放下心..放下..放心」，並且在貼文最後一句寫出「順其自然，萬事遂心」，似乎也寫出目前自己的心情。
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