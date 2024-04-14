調查與藐視國會案 藍綠白互不相讓

國民黨與民眾黨盼520前完成國會改革，但相關法案中，國會聽證調查權與藐視國會罪的爭論最多，恐不容易送出委員會！國民黨籍司法法制委員會召委吳宗憲已排定15日審查國會改革相關法案，盼當天就送出委員會。但民進黨立委沈伯洋、吳思瑤等人指出，國民黨很多內容恐有違憲疑慮，周一將嚴格審查。

國會改革案兩黨PK

立法院司法及法制委員會15日將排審藍白陣營所提的國會改革相關草案，包括《立法院職權行使法》十五案、《刑法》二案及《立委互選院長副院長辦法》三案。提案內容涵蓋總統國情報告方式、藐視國會罪、國會聽證調查權、人事同意權等內容，國民黨希望15日就將法案送出委員會，520前三讀通過。

但民進黨團認為藍白提案有違憲疑慮，外界預料周一將有不小交鋒。其中，爭議最大的就屬國會聽證調查權與藐視國會罪。針對國會調查權，國民黨立委提案，若官員出席聽證會備詢時，若虛偽陳述將以《刑法》增訂藐視國會罪，處以3年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。

綠將嚴審法案

民眾黨立委則提案，若政府機關在立院調閱文件時拒絕、拖延或隱匿，可送監察院糾正、糾舉或彈劾；官員若未出席聽證會，可處3到30萬元罰緩，是以「行政罰」的方式處罰藐視國會的官員，而國民黨則是用「刑法」，因此若官員藐視國會，將會有前科。

但民進黨立委沈伯洋說，國民黨立委相關草案版本在公聽會不斷被學者打臉，其中有非常多違憲問題，也不符合權力分立，條文設計窒礙難行，藍營的國會改革就是擴張權力，又不知如何限縮，這才是藐視國會。黨團幹事長吳思瑤表示，審查時會認真參與逐條討論，進而呈現在野黨版本的違憲及不合理之處。

應訂倫理制約立委

陽明交通大學法學教授、曾代表民進黨參選新竹市立委的林志潔亦質疑，司法程序對法官、檢察官要求何其嚴格，尚且無法訂定「藐視司法罪」，立院相關倫理規範付之闕如，竟要訂藐視國會罪？難道不會以此勒索企業、威脅私人，或利用調查得知國家核心關鍵機密，洩漏給敵對勢力。

針對總統國情報告部分，多位國民黨及民眾黨立委均提案要求總統應接受即問即答。但民進黨團指出，法界人士多次強調，憲法的前提非常清楚，就是立院提出邀請，總統「得」決定要不要來，且總統是來進行報告而非接受詢答。

民眾黨扮關鍵少數

人事同意權方面，三黨都同意要加開公聽會，但由於法案都是一起表決，若15日沒有出委員會，相關法案將進入1個月冷凍期協商，最終進行表決。目前藍綠在司法委員會人數是6比6，表決的話民眾黨的一票會是關鍵。







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