蘇系新系同盟！蘇巧慧明登記參選民進黨新北黨部主委 新潮流2名議員陪同
民進黨新北市黨部主委選舉15日登記，今天包括蘇系立委蘇巧慧、正國會前立委余天都表態將爭取，由於這局蘇系、新系與英系結盟，也被認為是新北市2026熱門人選的新系行政院副院長鄭文燦下一步也受到關注。新北市新系議員林秉宥表示，蘇、新系長期在新北合作，不太可能「內戰」，鄭副院長目前角色非常具彈性，黨中央也會有安排，哪裡有挑戰就會往哪裡去。
林秉宥說，明天他和另名新潮流議員顏蔚慈都會陪同蘇巧慧到黨部領表登記。
蘇系議員、新北市議會黨團總召張維倩表示，蘇巧慧委員是非常優秀的人選，不管是國會的問政或是地方服務都是有口皆碑，如果蘇巧慧委員能夠擔任黨部主委，相信以她經營新媒體的能力，定能帶領新北市黨部進行黨務革新，加強跟民眾之間的溝通，讓新北市黨部更加年輕有活力。
余天今天上午發表參選宣言表示，2026的這一戰，民進黨要贏回新北市、議會要拚過半，2026余天要在新北市，幫民進黨提名的市長、議員候人扛轎，沒有私心、不會偏坦，用盡全力，為台灣。
蘇巧慧則說，賴清德主席當選以來，不斷強調黨務年輕化、加強網路社群媒體的溝通，爭取更多人民的支持，而她與她的團隊，不但有社群行銷能力，也與跨黨派的立委、議員友好，擔任立委以來也廣獲民間社團和產業界的支持，她相信自己是民進黨新北黨部主委最好的人選。
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