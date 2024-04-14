立院15日審國會改革法案 綠指違憲藍嗆反改革

立法院司法及法制委員會15日將逐條審查國會改革相關法案。民進黨團總召柯建銘今天指出，在野黨想讓總統當選人賴清德赴立院即問即答，想趕在520前通過，但這分明違憲，手段太粗糙，如果引發衝突，國民黨團要負責。

國民黨團書記長洪孟楷表示，520後政府將是大總統小內閣，不存在雙首長制，而是貫徹賴清德的意志，既然現在無法修憲改變政府制度，適度加強國會監督力道有其必要性，民進黨團不願意正視逐條討論，才是真正的反改革、反民意。

立法院司法及法制委員會明天將針對國會改革相關法案進行逐條審查。民進黨團總召柯建銘今天受訪說，國民黨籍召委吳宗憲為了趕520就職，想讓總統當選人賴清德來立法院即問即答，但這分明違憲，「未免太陽謀了」，難道明天法案隨便送出委員會，就能達到目的。

柯建銘表示，他要敬告國民黨團總召傅崐萁，若強行表決、通過違法違憲的法案，對國民黨反而是傷害，全國社會都在看，最終將引起民意反撲。

柯建銘指出，國民黨團只提職權行使法，但民進黨團提出的「國會五法」涉及4個法案，要待17日才能併案審查，況且部分國民黨立委的版本還沒付委，應留待17、18日再審查，一條條好好討論。

柯建銘強調，「你（國民黨團）沒辦法開特快車的啦」，現在就要「衝過去」，手段太粗糙，若開特快車引發衝突，國民黨團要負責。

洪孟楷表示，民進黨團這個會期的口頭禪就是違法違憲，針對國會改革，過去民進黨在野時也都提過類似主張，為何執政時就馬上翻臉不認人，現在立法院三黨不過半，正是國會改革的契機。

洪孟楷指出，這次520就職後，看得出來未來政府將是大總統小內閣，不存在雙首長制，而是貫徹賴清德的意志，既然現在無法修憲改變政府制度，適度加強國會監督力道有其必要性，這也是全民給新國會的高度期待。

洪孟楷表示，已按照民進黨團的要求加開公聽會，如果民進黨團還是頑抗，不願意正視明天委員會的逐條討論，民進黨團才是真正的反改革、反民意。

國民黨立委吳宗憲指出，尊重柯建銘的發言，就一切按照議事規則辦理。他已延後兩次會議，為的就是避免各黨派間的高強度對抗，民進黨團希望多開公聽會，所以前後也開了3次公聽會；他所提的版本，絕對是在現行五權憲法憲政體制下的設計。

吳宗憲說，民進黨對於不合己意的意見，就喊中共同路人，對於不合己意的法案，就喊違憲亂政。

針對外界討論國會改革法案力拚520前完成，並邀請賴清德來立法院即問即答。民眾黨團總召黃國昌受訪表示，民眾黨團沒有設定520前後完成修法，而是民進黨承諾的法案跳票8年，拖得也夠久，況且委員會已經開完公聽會表達各種意見。

黃國昌強調，黨團立場是明天法案送出委員會，目前3黨團都各有主張，若沒有共識的情況下，就按議事規則走並尊重委員會召委裁示。