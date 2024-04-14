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蘇巧慧宣布參選新北黨部主委 「相信自己是最好人選」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨立委蘇巧慧今天宣布明天將登記參選民進黨新北市黨部主委。報系資料照
民進黨立委蘇巧慧今天宣布明天將登記參選民進黨新北市黨部主委。報系資料照

民進黨新北市黨部公職15日登記，其中黨部主委關係未來2026門票，民進黨新北市2026熱門人選立委蘇巧慧今天下午宣布將在明日上午10時登記參選新北市黨部主委，她強調，新北要贏2026，就要有革新黨務的人選和決心，她相信自己是民進黨新北黨部主委最好的人選。

蘇巧慧辦公室今天下午發布訊息指出，民進黨黨職選舉將於5月26日舉行，立法委員蘇巧慧獲得黨內跨世代同志力挺，將於15日前往新北市黨部領表登記，爭取新北市黨部主委一職，以推動黨務年輕化、加強社群溝通、擴大社會支持為理念，為民進黨在新北厚植2026年九合一選舉的戰力。

蘇巧慧表示，賴清德主席當選以來，不斷強調黨務年輕化、加強網路社群媒體的溝通，爭取更多人民的支持，而她與她的團隊，不但有社群行銷能力，也與跨黨派的立委、議員友好，擔任立委以來也廣獲民間社團和產業界的支持。

蘇巧慧強調，新北要贏2026，就要有革新黨務的人選和決心，她相信自己是民進黨新北黨部主委最好的人選。

民進黨 蘇巧慧

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