【即時短評】蘇治芬落選「鐘擺效應」 助攻綠營收復麥寮鄉

2024大選後的6場補選昨天落幕，國民黨一舉拿下5席，唯一沒能攻克的是雲林縣麥寮鄉長補選，仍由綠營許忠富贏得鄉長寶座。面對由綠轉藍獲國民黨候選人許志豪來勢洶洶，除了雲林前縣長張榮味家族操盤，加上民眾黨主席柯文哲親率大軍壓鎮，許忠富仍能脫穎而出，為地方選舉寫下新頁。

許忠富一度被視為綠營海線接班人，在前立委蘇治芬意外落馬後，綠營陷於空前低潮，尤其蘇治芬選後淡出政務，令一向親蘇的許忠富更陷於孤臣無援的窘境。許忠富說，麥寮是新興城市，政治環境隨著地方發展也愈趨複雜，但身為政治人，就要有擔當的勇氣，尤其在大選過後對綠營相對不利，是否參加補選，他曾思考過，但既有心為地方，就不應退縮，於是選擇往前走。

藍營在大選後乘勝追擊，為了拿下多年來由綠色執政的麥寮鄉，張家出面協調整合，國民黨前議員林建鴻「讓賢」，由前民進黨員的許志豪加入國民黨並獲得徵召參選；藍營整合後，國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜等大咖紛紛前來助選造勢，讓許志豪聲勢如日中天，一直最被看好。但身為藍營總舵手的雲林縣長張麗善沒能一舉拿下虎尾和麥寮兩大城，對2026也是一大警訊。

除了藍營大舉搶攻，柯文哲總統大選在麥寮拿下34%高得票率，柯有意從麥寮跨過濁水溪，在地方插旗，把小草運動往南部基層延伸，於是提名形象清新的青農林宜豊二度參選鄉長。

民眾黨也也傾黨而出，由立委黃國昌進駐操盤，柯文哲還御駕親征到麥寮Longstay，藍白合擊，四面楚歌，令綠營許忠富一度陷困，後來他選擇改以無黨籍參選，期待吸引中間選票，畢竟麥寮是雲林最年輕、人口第三大的新興城市，許忠富也開始整合地方老勢力。

政壇人士說，麥寮多年來由綠營執政，許忠富雖曾因上屆選鄉長半路落跑改選立委，遭到地方非議，更爆發廢票聯盟事件，對他抨擊有加，但他過去的政績卻無人可否定，這次民進黨大選慘敗，可能是「鐘擺效應」，危機感觸動綠營基本盤更加團結。

面對強敵環伺，許忠富更選擇哀兵計策，既沒有像以往的數千人大造勢，更沒有民進黨任何大咖官員來相挺，他跑遍全鄉120多座廟宇，求天求神也求人，就為能再一展服務鄉里的抱負。他的低調苦行，加上他過去確實曾交出好成績，「一時沒想好」的落跑行為，也獲得部分鄉親同情和體諒。

許忠富今天受訪時表示，基層選舉多半選人不選黨，選民對個人的認同很重要，所以不一定要哪個黨派推出來的人，一樣可以為地方做事，這是補選和大選最大的差別。