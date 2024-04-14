員山補選「老公鄉長、老婆議員」 綠酸宜蘭縣變花蓮國 黃雯如克服耳語

國民黨贏得員山鄉縣議員補選，當選人黃雯如的先生是員山鄉長張宜樺，兩人在競選過程中被綠營質疑是「家族政治」，剩下2年多將出現「鄉長老公當、議員老婆當」的家天下情況。張宜樺表示，下屆2026年大選，「我們夫妻不會一個選鄉長、一個選縣議員，宜蘭的政治氛圍不可能容許這樣。」

至於是否轉戰縣議員？張宜樺說，「目前靜觀其變」，他也可以當太太的助理，1人當選，2人服務。據了解，國民黨針對下屆員山鄉長選舉，目前尚無適合人選，依照縣黨部布局，有可能尋求年輕且形象佳的「刺客」參戰，屆時希望張宜樺參選縣議員，由張宜樺帶頭在員山鄉拚五合一選戰。

民進黨政策會執行長王義川日前下鄉輔選時批評，民主選舉沒有都給一家人在做的，先生做完、太太做，「家族政治」很沒意思，根本想把宜蘭縣變成花蓮國。補選期間，坊間耳語「整碗捧去」、「攏給他們家的人去當」，對黃雯如選情一度造成困擾。

號稱民主聖地的宜蘭，確實沒見過「鄉長老公」和「議員老婆」的情況，不過這對夫妻以熱忱服務感動選民。黃雯如經常幫鄉長跑行程，鄉民對長相甜美的她並不陌生，更多人因肯定鄉長的政績，進一步支持鄉長的妻子出來當縣議員。

選前，知名音樂人劉家昌在臉書貼文，當年鄉長選舉，他票投張宜樺，投了一票，但有兩個人做事，鄉長的太太黃雯如熱心誠意幫忙照顧鄉民，把鄉民當成家人，大小事一通電話，從不應付；黃雯如的熱心和基督徒的愛心，絕對不是夫人干政的那一種，這種人最適合做民意代表。