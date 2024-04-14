伊朗攻擊以色列 外交部：與愛好和平民主夥伴同聲譴責
針對伊朗以無人機和導彈對以色列發動攻擊，外交部今表示，中華民國台灣與民主夥伴同聲譴責，並呼籲各方自制，以溝通解決分歧。
外交部指出，伊朗於當地時間4月13日晚間以逾百架無人機及導彈攻擊以色列耶路撒冷等城市，嚴重破壞區域及全球和平穩定，中華民國台灣與全世界愛好和平的民主夥伴同聲予以譴責，並呼籲有關各方自制，以溝通方式解決分歧，避免危機持續擴大。
外交部並表示，由於中東區域緊張情勢持續升溫，外交部再次籲請國人，近期應避免前往以色列及伊朗旅遊。正在以色列及伊朗從事商旅活動的國人務必提高警覺，注意自身安全，並請主動與我國相關駐外館處取得聯繫。
外交部指出，國人在以色列如果遇到急難或緊急事故，請撥打我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；如在伊朗遇到急難或緊急事故，請撥打我國駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-6453018；或外貿協會駐德黑蘭台貿中心電話：+98-21-8879-4243；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：＋886-800-085-095，以獲得及時協助。
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