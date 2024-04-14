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蘇系遭受挑戰？ 正國會余天宣布參選新北市黨部主委

聯合報／ 記者葉德正劉懿萱／新北即時報導
民進黨前立委余天（中）宣布參選新北市黨部主委。本報資料照片
民進黨前立委余天（中）宣布參選新北市黨部主委。本報資料照片

民進黨2026新北市長人選，派系已開始布局，據悉，蘇系、新系、英系將合作爭取新北市黨部主委一角，並可能派出2026熱門人選立委蘇巧慧角逐，不過正國會的前任立委余天，今天在臉書宣布「我決定出來參選民主進步黨新北市黨部主委」，引發熱議。

余天今天在臉書說，各位鄉親、好朋友，大家好久不見。缷任立委後這段時間，他難得過了一陣清閒日子，重心就是帶孫做家事，運動練身體，外界很多傳聞，說我在等安排，他要告訴大家，我人生走到這裡很滿足了，不需要等什麼、求什麼。

余天說，他來自基層，重視基層的心聲。今年1月台灣選出新總統、新國會，總統還沒就職，國會已經上任，過半的藍白亂七八糟，很多基層的朋友很煩惱，立法院拉後腳，這樣新總統是要怎麼做事情？

余天說，他做過主委，為什麼要再參選？是這次立委選舉，我們在新北的席次減少了，民進黨在新北市超過20年沒有執政了，咱的黨需要更多動手做的人。

余天說，他很清楚，在電視前擔心是沒效的，只有動手做，才能真的幫助賴清德總統的新政府，他也說，2020天仔做主委跟大家打拚，那次選舉，咱贏九席立委，總統票開出139萬。這次余天要再次站出來，請新北市的黨員同志相挺。2026的這一戰，民進黨要贏回新北市、議會要拚過半，2026余天要在新北市，幫民進黨提名的市長、議員候人扛轎，沒有私心、不會偏坦，用盡全力，為台灣。

余天說，各位黨員同志，你如果擔心，就出來投票，黨部主委支持余天，2026我們一起把新北市贏回來。

余天 民進黨 立委選舉 蘇巧慧

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