地方補選6席贏5席 國民黨近年補選成績最佳

地方公職6場補選結果昨天出爐，苗栗縣苗栗市長、雲林縣虎尾鎮長與麥寮鄉長、台東縣大武鄉長、宜蘭縣第4選區縣議員和台中市第十五選區市議員，國民黨支持人選總共拿下5席，這也是歷年來鄉鎮市區長補選結果中，國民黨勝選紀錄最佳的一次。

在立委補選方面，2019年共有6場立委補選，台北市第二選區因立委姚文智辭職，選舉結果由民進黨立委何志偉勝出；台中市第五選區因盧秀燕勝選台中市長，立委補選由國民黨沈智慧勝出；彰化縣第一選區因王惠美當選彰化縣長，立委補選由國民黨柯呈枋勝出。

台南市第二選區因黃偉哲當選台南市長，立委補選由民進黨郭國文勝出；金門縣因楊鎮浯當選縣長立委，立委補選由國民黨陳玉珍勝出；新北市第三選區因立委高志鵬遭褫奪公權，由民進黨立委余天當選。6席立委補選中藍綠各獲3席。

2015年有5場立委補選，苗栗第二選區由國民黨徐志榮勝出；台中第六選區為民進黨黃國書拿下；彰化第四選區由民進黨陳素月出線；南投第二選區為國民黨許淑華勝出；屏東第三選區則是民進黨莊瑞雄當選。綠營拿下3席，藍營獲2席。

2011年立委補選中，台南市第四選區、高雄第四選區分別由民進黨許添財、林岱樺勝出。

2010年也有6場補選，桃園縣第二及第三選區分別由民進黨郭榮宗、黃仁杼勝出、新竹縣選區是民進黨彭紹瑾勝選；嘉義縣第二選區由民進黨陳明文當選；花蓮縣由國民黨王廷升守住藍天；台東縣則是民進黨賴坤成當選，成為台東首位綠營立委。綠獲5席、藍僅1席。

而在鄉鎮市區長補選方面，去年共有4場補選，花蓮縣富里鄉長、彰化縣北斗鎮長、金門縣烏坵鄉長、桃園市復興區長，皆由無黨籍候選人拿下。

2020年有9場鄉鎮市區長補選，無黨籍候選人有3席；民進黨在屏東縣恆春鎮長、台中市和平區長、屏東縣崁頂鄉長補選拿下3席；國民黨在花蓮縣壽豐鄉長、豐濱鄉長、新竹縣竹東鎮長亦獲得3席。

2016年7場鄉鎮市長補選結果，無黨籍候選人拿下3席；民進黨在萬榮鄉長、口湖鄉長獲2席；國民黨在田尾鄉長、花蓮市長拿下2席。

2013年也有2次鄉鎮市長補選，橫山鄉長3為候選人皆為國民黨籍；竹南鎮補選鎮長康世儒則因「連選連任」資格認定問題，被判決當選無效而舉行。形成「一屆鎮長，兩次補選」的特殊現象。補選結果由康世儒胞弟康世明，以無黨籍參選獲勝。

2012年有7次鄉鎮市長補選，藍綠各囊獲3席，無黨籍1席。2011年則有16次鄉鎮市長補選，以無黨籍參選勝出者共有7席；國民黨有6席；民進黨則獲2席。

今年補選國民黨創下佳績，組發會主委許宇甄表示，黨主席朱立倫已逐一向5位當選人致電恭賀，國民黨感謝鄉親的肯定，接下來會持續深耕回報鄉親的支持。