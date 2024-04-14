快訊

以國7歲女童頭部遭攔截飛彈碎片擊中 重傷失去意識

「有害5P」取代地中海飲食 義大利人長壽可能是巧合？

天底下根本就不應存在保健食品！為何前衛生署長李龍騰這麼說？

立院表決爭議 柯建銘：重大議事瑕疵要求韓國瑜徹查

中央社／ 台北14日電

國民黨立委盧縣一未出席12日立法院會表決卻有投票紀錄，引發爭議。民進黨團總召柯建銘今天表示，這是重大議事瑕疵，甚至涉及法律問題，黨團明天將行文給立法院長韓國瑜希望徹查，並進行補救與懲議。

立法院藍綠陣營12日就年改修法復議案過招，國民黨團提變更議程，否決民進黨團所提的復議案，過程中藍綠上演表決大戰，數度打成平手，最後韓國瑜加入投票挺藍，裁決民進黨團復議案不通過，藍營所提相關公教年改修法版本付委審查。

不過投票後，外界質疑盧縣一雖參與第1案表決，但第2、3案未投票，民進黨立委鍾佳濱之後在臉書發文稱，盧縣一人在中國，根本不能投票，引發代按表決器爭議。

柯建銘今天透過臉書表示，12日立法院院會進行關鍵的國民黨提案「年金改革法案」付委表決，但表決器的結果顯示，盧縣一在第1案亮燈反對，2、3案卻沒有亮燈，引起諸多猜測，後經媒體披露，原來盧縣一根本不在國內，而是在中國參加活動。

柯建銘表示，歷來議事人員僅有在確認立委出席時，才會發放表決卡予該位立委，而表決器必須要立委表決卡插入才能啟動，盧縣一從頭到尾沒有簽到，沒有出現在立法院議場，甚至人在中國，為何會顯示他的表決結果，這是立法院的重大議事瑕疵，甚至有可能涉及法律問題。

柯建銘表示，民進黨立法院黨團將於15日發函給韓國瑜，希望立法院院方徹查，並進行補救與懲議，以維國會紀律並昭社會公信。

民進黨團致函內容指出，12日院會表決討論事項第一案時，發生盧縣一未出席卻插卡投票，顯有冒名領卡、冒名領票等偽造情事，除應要求國民黨團清楚說明外，也請韓國瑜徹查事件前因後果。

投票 柯建銘 立法院 韓國瑜

延伸閱讀

陪同陳建仁視察新竹建設 柯建銘今缺席立院年改表決大戰

立法院表決大戰 年改案韓國瑜投關鍵票、國民黨全勝

進入關鍵時刻！支持余文忠補選苗栗市長 韓國瑜：武當派後發優勢

有收到民主基金會開會通知嗎？韓國瑜4字回應

相關新聞

雲林麥寮鄉長Long Stay輔選被酸幫倒忙 柯文哲：沒那麼嚴重

雲林縣麥寮鄉長補選昨天落幕，民眾黨候選人林宜豊未能取勝，民眾黨主席柯文哲今天說，最主要還是去學習經驗，「哪有一個晚上就檢...

衛福部納管加熱菸審查逾1年 立委批變相助長水貨猖獗

立法院去年1月三讀通過菸害防制法修正案，要納管加熱菸，衛福部去年3月公告相關施行細則，但因加熱菸品健康風險評估審查至今沒有業者通過，加熱菸遲遲無法上市，造成水貨猖狂，民眾從國外購入也屬於違法，不僅被查獲要當場沒入，還要面臨至少5萬元罰鍰，引發民怨。有立委認為，既然法規定在那邊，衛福部應該要依法行政，盡速完成相關審查，不要以拖待變。 ※提醒您：抽菸，有礙健康

古月粉驗出蘇丹紅…林淑芬早示警食藥署徹查2家上游廠商 疑是家族企業

蘇丹紅又出包？民進黨立委林淑芬13日晚間在臉書貼文指出，3月8日她已經提醒，天崧企業有限公司和綠風實業有限公司不僅邊境查驗多次...

法官用生命寫下 對政府司改的判決書

蔡英文總統從第1任競選以來，一直標榜追求司法改革，沒想到在她任期倒數計時的尾聲，卻發生士林地院法官輕生，這無疑是對蔡政府最大的諷刺，也意味著拿到一張不及格的成績單。

補選藍贏5席 朱立倫：對新閣的否定

雲林縣虎尾鎮長、雲林縣麥寮鄉長、苗栗縣苗栗市長、台東縣大武鄉長，以及台中市第十五選區、宜蘭縣第四選區議員補選結果昨天揭曉...

國會改革案 藍拚明送出司委會

國民黨司法法制委員會召委吳宗憲明天將排審藍、白黨團的國會改革相關法案，並力拚當天送出委員會。吳宗憲表示，國會改革案講很久...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。