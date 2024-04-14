聽新聞
test
0:00 / 0:00

補選藍贏5席 朱立倫：對新閣的否定

聯合報／ 記者屈彥辰蔡晉宇林縉明／台北報導
雲林虎尾鎮長、麥寮鄉長補選最後衝刺階段，國民黨主席朱立倫（前右）日前三度南下輔選。記者陳苡葳／攝影
雲林虎尾鎮長、麥寮鄉長補選最後衝刺階段，國民黨主席朱立倫（前右）日前三度南下輔選。記者陳苡葳／攝影

雲林縣虎尾鎮長、雲林縣麥寮鄉長、苗栗縣苗栗市長、台東縣大武鄉長，以及台中市第十五選區、宜蘭縣第四選區議員補選結果昨天揭曉，國民黨在六個補選席次中贏得五席。國民黨主席朱立倫表示，這樣的結果正是人民對民進黨不滿、更是表達了對準總統賴清德新內閣的否定。

國民黨組發會主委許宇甄表示，面對補選結果，面對新民意，總統當選人賴清德更應調整腳步，謙卑面對。

國民黨表示，國民黨支持的雲林虎尾鎮長候選人林嘉弘、苗栗市長候選人余文忠、台東大武鄉長候選人王景昌均勝出；另台中市議員補選由國民黨籍吳建德勝選，宜蘭縣議員補選則由國民黨支持人選、國民黨籍的黃雯如勝出。

民進黨部分最後僅麥寮鄉長候選人許忠富勝選。民進黨發言人吳崢表示，從近期的多份民調顯示，民進黨的政黨支持度仍然位居國內政黨之首，雖然地方選舉涉及諸多地方因素，加上這次屬補選性質，選民關注度與投票意願不高。

吳崢表示，民進黨將持續發掘培養人才，深耕地方，強化地方組織力量，用清廉、勤政、愛鄉土的精神，二○二六年贏得人民信賴。

麥寮鄉長補選，民眾黨支持的候選人林宜豊僅拿下一五六九票，排在第三名落選。民眾黨主席柯文哲昨天表示，他去麥寮long stay（長期停留）一周還是不足以改變地方選舉，民眾黨將來必須更注重地方組織發展，才能在地方選舉獲得較好成績。

國民黨 朱立倫 補選 鄉長

延伸閱讀

統神被「感化」為失言道歉 李正皓：苗博雅是真的厲害

揭綠地方議員酒後擾張涵雅女歌手 徐巧芯：地方告知非第一次

苗博雅稱統神有溫暖面相...他問有嗎？ 網笑翻：苗師父開示

統神睡醒驚見「7家廠商封殺」！怒斥遭抹黑：把我塑造成戀童癖

相關新聞

【即時短評】插旗地方夢碎 柯文哲Longstay助選為何失靈？

補選今晚落幕，民眾黨唯一提名的雲林麥寮選區，民眾黨主席柯文哲為延續總統大選在麥寮34%的高得票率，傾全黨之力動員助攻，立...

即時短評／苗栗市長補選後坐實鍾東錦藍軍共主 綠營慘遭定格

苗栗市長補選落幕，一如預期國民黨縣議員余文忠大勝，苗栗縣長鍾東錦更加坐實藍軍共主之位，政壇分析鍾至少6年內還能主導地方政...

麥寮鄉長補選僅拿千票淪老三 柯文哲嘆：下鄉一周難改變

雲林麥寮鄉長補選結果出爐，民眾黨支持的候選人林宜豊僅拿下1596票，排在第三名落選。民眾黨主席柯文哲表示，他去麥寮lon...

補選藍贏5席 朱立倫：對新閣的否定

雲林縣虎尾鎮長、雲林縣麥寮鄉長、苗栗縣苗栗市長、台東縣大武鄉長，以及台中市第十五選區、宜蘭縣第四選區議員補選結果昨天揭曉...

國會改革案 藍拚明送出司委會

國民黨司法法制委員會召委吳宗憲明天將排審藍、白黨團的國會改革相關法案，並力拚當天送出委員會。吳宗憲表示，國會改革案講很久...

古月粉驗出蘇丹紅…林淑芬早示警食藥署徹查2家上游廠商 疑是家族企業

蘇丹紅又出包？民進黨立委林淑芬晚間在臉書貼文指出，3月8日她已經提醒，天崧企業有限公司和綠風實業有限公司不僅邊境查驗多次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。