補選藍贏5席 朱立倫：對新閣的否定

雲林縣虎尾鎮長、雲林縣麥寮鄉長、苗栗縣苗栗市長、台東縣大武鄉長，以及台中市第十五選區、宜蘭縣第四選區議員補選結果昨天揭曉，國民黨在六個補選席次中贏得五席。國民黨主席朱立倫表示，這樣的結果正是人民對民進黨不滿、更是表達了對準總統賴清德新內閣的否定。

國民黨組發會主委許宇甄表示，面對補選結果，面對新民意，總統當選人賴清德更應調整腳步，謙卑面對。

國民黨表示，國民黨支持的雲林虎尾鎮長候選人林嘉弘、苗栗市長候選人余文忠、台東大武鄉長候選人王景昌均勝出；另台中市議員補選由國民黨籍吳建德勝選，宜蘭縣議員補選則由國民黨支持人選、國民黨籍的黃雯如勝出。

民進黨部分最後僅麥寮鄉長候選人許忠富勝選。民進黨發言人吳崢表示，從近期的多份民調顯示，民進黨的政黨支持度仍然位居國內政黨之首，雖然地方選舉涉及諸多地方因素，加上這次屬補選性質，選民關注度與投票意願不高。

吳崢表示，民進黨將持續發掘培養人才，深耕地方，強化地方組織力量，用清廉、勤政、愛鄉土的精神，二○二六年贏得人民信賴。

麥寮鄉長補選，民眾黨支持的候選人林宜豊僅拿下一五六九票，排在第三名落選。民眾黨主席柯文哲昨天表示，他去麥寮long stay（長期停留）一周還是不足以改變地方選舉，民眾黨將來必須更注重地方組織發展，才能在地方選舉獲得較好成績。