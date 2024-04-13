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談台灣關係法 余茂春認為美國對台政策沒有戰略模糊「但有1漏洞」

中央社／ 台北13日電
余茂春指出，台灣關係法是美國法律，具有約束性和義務性，使用明確法律文字，界定美國對台的明確性，也代表美國對台政策沒有戰略模糊，尤其在安全保障和法律保障上，對於台灣的承諾沒有任何模糊性。圖為今年1月底哈德遜研究所中國中心主任余茂春（中）在台北科技大學演講。中央社
余茂春指出，台灣關係法是美國法律，具有約束性和義務性，使用明確法律文字，界定美國對台的明確性，也代表美國對台政策沒有戰略模糊，尤其在安全保障和法律保障上，對於台灣的承諾沒有任何模糊性。圖為今年1月底哈德遜研究所中國中心主任余茂春（中）在台北科技大學演講。中央社

美國台灣關係法」立法滿45年，美國哈德遜研究所中國中心主任余茂春指出，台灣關係法對於台灣的安全承諾只有台灣本島與澎湖，沒有包含金門馬祖東沙島太平島等外島，應該設法加以改進。

台灣民間組織「福爾摩沙共和會」（福和會）今天在台大公共衛生學院，舉辦「美國台灣關係法45週年－邁向台美關係新里程碑」論壇，余茂春以「從美國看台灣關係法」為題，透過預錄影片方式發表短講。

曾擔任美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）中國政策首席顧問的余茂春表示，台灣關係法（Taiwan Relations Act, TRA）在美國相關政策制定者眼中，是最重要的法律文件，地位遠高於跟中國簽署的美中三公報，以及行政命令形式的對台六項保證。

余茂春指出，台灣關係法是美國法律，具有約束性和義務性，使用明確法律文字，界定美國對台的明確性，也代表美國對台政策沒有戰略模糊，尤其在安全保障和法律保障上，對於台灣的承諾沒有任何模糊性。

針對台灣關係法需改進之處，余茂春說，台灣關係法提到台灣人民，是以The people on Taiwan形容，換言之是「台灣島上的人民」，這個詞彙並不明確，甚至包含了在台灣的外國人；他認為，應該使用Thepeople of Taiwan或The Taiwanese people（台灣人）。

余茂春指出，美國在「台灣關係法」裡，對於台灣的法律保護與安全承諾，只有台灣本島及澎湖，沒有包含金門、馬祖、東沙島、太平島等外島，這是一項漏洞，這還需要透過美國法律來加以完善。

針對中國侵台的可能性，余茂春先闡明，他所提看法、與他在美國政府所接觸到的資訊沒有關係，完全是個人看法；他認為，中共對台灣侵略的可能性，不能用「大小」或「有無」來簡單概括。

余茂春說，中共侵台的可能性有4方面，分別為動機、能力、機會、代價。從動機和能力來看，中共侵略台灣的可能性很高，但是機會和代價卻是中共無法自己掌握；機會和代價對於台灣人民來說，占有很大優勢，要想辦法不給中共機會，並讓中共知道若要侵台將付出最大代價。

中共 台灣關係法 台美關係 太平島 東沙島 美國 金門 馬祖

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