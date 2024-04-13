民眾黨補選落敗 柯文哲：新政治的路本就不好走、會再努力

民眾黨在這全國補選中唯一提名人選參加雲林縣麥寮鄉長補選，黨主席柯文哲領軍傾全黨之力應戰，並Long stay麥寮長達10天輔選，但候選人林宜豊得票率不到1成落敗，柯文哲選後在臉書發文，指新政治價值的路並不好走，但他仍不放棄繼續往前走，感謝麥寮鄉親的支持。

柯文哲感謝麥寮鄉親給民眾黨的協助和支持，讓改變麥寮的可能又往前邁出一大步，這次補選，民眾黨拚盡全⼒、全黨⼀⼼輔選提名的林宜豊，除了立委、議員、黨公職接力到麥寮掃街、站台、街講，他也9天8夜在麥寮Long Stay，從早輔選到晚，每晚去不同的麥寮居民家中住宿交流，讓他和林宜豊深入了解地方第一線的心聲和需求。

柯文哲指出，林宜豊有理想抱負，希望改變麥寮的政治⽂化，義無反顧投入選舉，面對選舉結果，顯示他們仍須更努力才能感動更多⼈，讓更多人願意給藍綠以外的新選擇一個機會，堅持新政治價值的這條路並不好⾛，不過他們仍在每次選戰中，帶給台灣不⼀樣的選舉⾵氣，逐漸跳脫傳統舊勢⼒的泥淖，慢慢開拓新政治樣貌。

柯文哲說，他們不會因這次失敗⽽放棄，也會反省改進，補選提的政⾒及需改變的⽅向，民眾黨仍然會繼續關注，在⽴院著⼿改⾰、在地⽅扎根服務，每天進步⼀點，累積就會是大進步，感謝大家的⽀持，民眾黨會堅持下去，秉持小草堅韌的精神，努⼒茁壯，相信下一次選舉會有更堅強的力量。