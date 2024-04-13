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民眾黨補選落敗 柯文哲：新政治的路本就不好走、會再努力

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
民眾黨主席柯文哲傾全黨之力並到麥寮Long stay長達10天，為唯一提名的麥寮鄉長候選人林宜豊輔選，今天還陪林前往投票，但仍告落敗，柯文哲發文勉勵大家為新政治價值再接再厲。記者蔡維斌／攝影
民眾黨主席柯文哲傾全黨之力並到麥寮Long stay長達10天，為唯一提名的麥寮鄉長候選人林宜豊輔選，今天還陪林前往投票，但仍告落敗，柯文哲發文勉勵大家為新政治價值再接再厲。記者蔡維斌／攝影

民眾黨在這全國補選中唯一提名人選參加雲林縣麥寮鄉長補選，黨主席柯文哲領軍傾全黨之力應戰，並Long stay麥寮長達10天輔選，但候選人林宜豊得票率不到1成落敗，柯文哲選後在臉書發文，指新政治價值的路並不好走，但他仍不放棄繼續往前走，感謝麥寮鄉親的支持。

柯文哲感謝麥寮鄉親給民眾黨的協助和支持，讓改變麥寮的可能又往前邁出一大步，這次補選，民眾黨拚盡全⼒、全黨⼀⼼輔選提名的林宜豊，除了立委、議員、黨公職接力到麥寮掃街、站台、街講，他也9天8夜在麥寮Long Stay，從早輔選到晚，每晚去不同的麥寮居民家中住宿交流，讓他和林宜豊深入了解地方第一線的心聲和需求。

柯文哲指出，林宜豊有理想抱負，希望改變麥寮的政治⽂化，義無反顧投入選舉，面對選舉結果，顯示他們仍須更努力才能感動更多⼈，讓更多人願意給藍綠以外的新選擇一個機會，堅持新政治價值的這條路並不好⾛，不過他們仍在每次選戰中，帶給台灣不⼀樣的選舉⾵氣，逐漸跳脫傳統舊勢⼒的泥淖，慢慢開拓新政治樣貌。

柯文哲說，他們不會因這次失敗⽽放棄，也會反省改進，補選提的政⾒及需改變的⽅向，民眾黨仍然會繼續關注，在⽴院著⼿改⾰、在地⽅扎根服務，每天進步⼀點，累積就會是大進步，感謝大家的⽀持，民眾黨會堅持下去，秉持小草堅韌的精神，努⼒茁壯，相信下一次選舉會有更堅強的力量。

候選人林宜豊也透過臉書表達選後心情，他說，會沮喪但不可以放棄，感謝一直默默支持的鄉親父老、小草志工，也感謝主席柯文哲及所有黨公職人員，特別要感謝縣議員陳乙辰團隊與縣黨部的協助，他引用柯主席說過「我們不能一天改變這個國家，也不能幻想什麼都不做這個國家就改變。」表達自己的心情，強調未來會持續努力來改變地方政治文化。

在民眾黨全黨齊力助選之下，候選人林宜豊未能勝選，他強調會持續努力來改變地方政治文化。記者蔡維斌／攝影
在民眾黨全黨齊力助選之下，候選人林宜豊未能勝選，他強調會持續努力來改變地方政治文化。記者蔡維斌／攝影

柯文哲 民眾黨 補選 雲林

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