麥寮鄉長補選僅拿千票淪老三 柯文哲嘆：下鄉一周難改變

雲林麥寮鄉長補選結果出爐，民眾黨支持的候選人林宜豊僅拿下1596票，排在第三名落選。民眾黨主席柯文哲表示，他去麥寮long stay（長期停留）一周還是不足以改變地方選舉，這次選舉我們會反省改進，然後繼續認真工作，相信下一次的選舉，民眾黨會有更堅強的力量。

柯文哲晚間在臉書指出，這一次⿆寮鄉⾧補選，民眾黨拚盡全⼒、全黨⼀⼼，希望清廉、勤政、愛民、愛鄉⼟的林宜豊有機會為鄉親服務。選舉期間，除了立委、議員、黨公職接力到麥寮掃街、站台、街講，他也是9天8夜在麥寮Long Stay，從早輔選到晚，並且每天晚上去不同職業別的麥寮居民家中住宿，透過交流，讓他跟林宜豊真正了解麥寮地方第一線的心聲跟需求。

柯文哲表示，林宜豊帶著理想抱負，希望改變麥寮的政治⽂化，義無反顧拚⼀次。面對選舉結果，顯示民眾黨必須更努力，才能夠感動更多的⼈，讓更多民眾願意給藍綠以外的新選擇一個機會。

柯文哲說，堅持著新政治的價值這條路並不好⾛，不過民眾黨黨仍可以在每次的選戰過程中，帶給台灣不⼀樣的選舉⾵氣，逐漸跳脫傳統舊勢⼒的泥淖，慢慢開拓新的政治樣貌。 因此，不會因為這次的失敗⽽放棄，鄉長補選過程中提到的政⾒，跟需要改變的⽅向，民眾黨仍然會繼續關注，在⽴法院著⼿改⾰、在地⽅繼續扎根服務。