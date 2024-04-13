宜蘭員山鄉綠營票沒催出來 藍萬義兩度鞠躬道歉

宜蘭員山鄉縣議員補選結果出爐，國民黨支持的黃雯如以3994票擊敗民進黨力挺的藍萬義3763票。藍萬義下午5時許宣布敗選，兩度鞠躬致歉，表示做得不夠，尊重鄉親的選擇；立委陳俊宇說，投票率不如預期，之後要用心檢討，2026奪回員山鄉。

下午4時開票，藍萬義在多個投票所落後黃雯如，甚至有差到1倍的狀況，競總氣氛越來越凝重，支持者剛開始熱情呼喊，漸漸剩零星的叫好；4時50分許，已開出8000餘票，藍萬義競總統計，已落後黃雯如約200票。52分許，藍萬義與陳俊宇抵達競總，宣布敗選。

藍萬義兩度鞠躬，說這次不夠打拚，尊重鄉親們的選擇，也要向支持者說聲抱歉。今天天氣很好，投票率卻比較差，還是因為做得不夠，對不起大家；未來鄉親有什麼需求，他也會繼續服務。

陳俊宇表示，他在員山鄉經營3屆議員，卻沒有順利交棒，蠻對不起藍萬義，也要向鄉親們抱歉；選前預估投票率4成，與實際狀況落差較大，綠營票沒催出來，他上午觀察就發現幾乎沒有年輕人投票，可能還是團隊做得不夠。之後會用心檢討，加緊腳步。

陳俊宇指出，昨晚選前之夜造勢，幾乎所有重要黨公職都到了，氣氛熱烈，黨內非常團結，結果以200票之差輸掉，相當可惜，不過輸了就是輸了；2026奪回員山鄉是重點目標，不過也要等到新的縣黨部改組完成才會討論具體方向，無論如何他一定全力配合。