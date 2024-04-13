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趁勝追擊成功！國民黨與雲林張家再攻下虎尾鎮長 完整2026布局

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣虎尾鎮民代表會主席林嘉弘（左二）以1萬657張票當選鎮長，前鎮長、立委丁學忠（右二）成功交棒。記者陳苡葳／攝影
雲林縣虎尾鎮民代表會主席林嘉弘（左二）以1萬657張票當選鎮長，前鎮長、立委丁學忠（右二）成功交棒。記者陳苡葳／攝影

雲林縣虎尾鎮是張家大票倉，這次鎮長補選被視為下屆縣長選舉前哨戰，藍營繼年初大選攻下一席海線立委，今所支持的無黨籍候選人林嘉弘以1萬657張票當選。外界認為，虎尾鎮是雲林人口數第二名鄉鎮，也是選舉的關鍵選區，林的勝出，意味完整了國民黨與雲林張家2026選舉布局。

虎尾鎮長這次參加補選有民進黨徵召的林明正、無黨籍林嘉弘、縣議員黃美瑤及律師吳炳輝等4人。無黨籍林嘉弘有國民黨傾力輔選，黨主席朱立倫三度下鄉助選，且將重兵放在虎尾，今開出漂亮的票，保住虎尾票倉，這對2026的藍營來說相對有利。

縣長張麗善表示，非常感謝虎尾鎮鄉親做了明智之舉，林嘉弘擔任鎮民代表會主席已對鎮政非常了解並推廣，與縣政府的配合亦非常緊密，大家同心協力都為了虎尾鎮發展在努力，加上立委丁學忠能在中央立法院為雲林爭取更多經費與預算，虎尾鎮的發展定能帶動二十鄉鎮，也能成為雲林縣最重要的產業、經濟發展重鎮。

黃美瑤擔任2屆議員，5年來勤跑基層，在議會偏藍的她與張家交好，這次補選張家雖支持對手林嘉弘，不過台中市府市政顧問蔡壁如陪同她掃街拜票、拜會基層，衝出7974張票，位居第二。

林明正雖獲民進黨推薦，但至選前最後一天，綠營至終未安排黨內大咖下鄉輔選，公開場合僅見立委劉建國及其他綠營鄉鎮長陪同，此次拿下2489張票，排名第三；吳炳輝則是民眾黨籍，但未獲黨提名，得票數103張。

虎尾鎮長補選可投票人數5萬7224人，其中男性2萬8542人、女性2萬8682人，不過投票率僅37.33％，相對表示藍綠基本盤並未完全催出來，對各陣營來說仍存在危機感，不過是否將延伸到2026選舉，地方人士認為，地方小型選舉熱度不及總統大選，就這次投票率目前還難看出端倪。

國民黨 張麗善 林嘉弘 雲林

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