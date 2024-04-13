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民眾黨辦共識營 游盈隆曝「魔咒」指沒一個小黨禁得起這項試煉

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民眾黨共識營 游盈隆曝「魔咒」：沒一個小黨禁得起3屆立委試煉

中央社／ 新北13日電
民眾黨今天舉行黨公職共識營，黨主席柯文哲致詞時表示，今年是民眾黨成立第5年，也是關鍵的一年。聯合報記者曾原信／攝影
民眾黨今天舉行黨公職共識營，黨主席柯文哲致詞時表示，今年是民眾黨成立第5年，也是關鍵的一年。聯合報記者曾原信／攝影

民眾黨今天舉行黨公職共識營，黨主席柯文哲致詞時表示，今年是民眾黨成立第5年，也是關鍵的一年，過去曾出現第三勢力，但後來又消失，民眾黨在藍綠之外能否穩定成長，「相信今年是奠基的一年」。

民眾黨於13、14日舉行兩天一夜的黨公職共識營，安排學者專家座談，除各地黨公職及黨務主管外，8位現任立委及排名第9到第16名的不分區立委被提名人都出席，檢討2024大選，並讓黨公職互相交流。

柯文哲致詞時表示，今年對民眾黨來說是關鍵的一年，台灣歷史上曾出現第三勢力，後來又消失，民眾黨在藍綠之外能否穩定成長，變成穩定的政治力量，「相信今年是奠基的一年」。

柯文哲指出，民眾黨有別於藍綠，擁有正直誠信、理性、務實、科學的政治價值，且不以短期利益犧牲長期利益，這是民眾黨的「企業文化」，用這個理念讓民眾黨繼續走下去。

柯文哲說，最近常使用視訊會議，許多黨公職彼此不認識，共識營的目的除了讓地方黨部主委互相交流，也盼彼此集思廣益，徹底檢討後再一起往前進。

民眾黨共識營講者名單，包含台灣民意基金會董事長游盈隆和陸委會前主委賴幸媛，引發外界關注。

柯文哲受訪時對此表示，游盈隆是民調專家、也是政治前輩，了解台灣政壇脈動，找游盈隆演講反映民眾黨是一個學習的組織，相信知識就是力量；賴幸媛曾任陸委會主委，兩岸是當前台灣政治重點，有經驗的人來講一講看法，正反方觀點都聽，最後再做決策。

游盈隆在會前受訪時說，他今天談論的主題是「台灣政黨的過去、現在與未來」，會特別針對崛起中的民眾黨發表看法，就是要提醒民眾黨正在面對第3大黨陷阱。

游盈隆表示，台灣從1992年至今，每個小黨在某個階段都轟轟烈烈，但沒有一個小黨禁得起3屆立委試煉，他稱為「3屆立委魔咒」，從新黨、親民黨、台聯與時代力量都是如此；西方也有類似的情形，其中有撐過考驗的政黨，這對民眾黨是重要課題。

柯文哲 民眾黨 游盈隆 賴幸媛

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