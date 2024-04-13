快訊

民眾黨辦共識營 游盈隆曝「魔咒」指沒一個小黨禁得起這項試煉

勞保老年年金抗通膨！調整機制5月啟動6月入帳 約91萬退休勞工受惠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠營台東再吞敗仗 黨員嘆地方經營扎根不深、憂2026選舉更艱困

中央社／ 台東縣13日電
民進黨提名蕭國書（左）參選大武鄉長。圖／台東縣黨部提供
民進黨提名蕭國書（左）參選大武鄉長。圖／台東縣黨部提供

民進黨台東立委選舉挫敗後，大武鄉長補選再吞敗仗，資深黨員感嘆，民進黨缺乏基層經營，要打贏基層選戰相當辛苦，下屆縣市長和基層選舉，甚至立委選舉更加艱困。

民黨台東縣黨部雖然是民進黨最早有自購辦公室的地方黨部，但始終欠缺資源經營地方，尤其是偏鄉和原住民鄉鎮。

根據中央選委會選舉資料庫，2022年基層選舉，台東縣30席縣議員，民進黨僅當選2席；16個鄉鎮市，民進黨僅提名台東市，結果落選，目前台東縣沒有民進黨鄉鎮市長；鄉鎮市民代表部分，全縣總計有136席，民進黨僅有3席，民進黨僅在台東市和卑南鄉有提名人，台東市當選3席；村里長部分，台東市、鹿野鄉、蘭嶼鄉均提名1人，僅有台東市當選1席。

總和來看，台東市的基層選舉包括縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市代表、村里長超過250席次，民進黨僅有2席縣議員、3席鄉鎮市代表、1席里長，總共6席次，其餘大部分都是國民黨籍或是黨友。

這次總統大選，創黨4年的民眾黨柯文哲和吳欣盈在原住民5個鄉鎮和綠島鄉都贏過創黨近40年的民進黨賴清德和蕭美琴。

今年初立委選舉因劉櫂豪脫離民進黨以無黨籍參選，民進黨挫敗，由國民黨提名的前大武鄉長黃建賓當選，民進黨失去經營14年的立委席次。

這次大武鄉長補選再吞敗仗，民進黨提名的蕭國書僅獲得73票，國民黨王景昌獲得1364票，無黨籍高春花955票，懸殊差距，顯現出民進黨基層經營的薄弱，黨員憂心下屆的縣市長和基層選舉恐更加艱困。

前民進黨台東縣黨部主委、擔任過卑南鄉長的許文獻不諱言，民進黨沒有3級黨部（鄉鎮市），欠缺基層經營，要打開基層是相當困難，就算黨中央執政做了很多事，也沒有基層人員幫宣傳。他說，當卑南鄉長時他一票一票經營，看路邊有人就跑過去打招呼、搏感情，民進黨要在台東成長，就必須經營地方，栽培基層人員，基層選舉都要有提名人。

劉櫂豪 台東 國民黨 柯文哲 民進黨 賴清德

延伸閱讀

雲林虎尾鎮長、麥寮鄉長補選結果出爐 藍綠都說「要檢討」

地方補選結果出爐！補選僅贏一席 民進黨：持續深耕地方

超級補選日？ 全台6場補選13日登場 各地選情一次看

相關新聞

麥寮鄉長補選僅拿千票淪老三 柯文哲嘆：下鄉一周難改變

雲林麥寮鄉長補選結果出爐，民眾黨支持的候選人林宜豊僅拿下1596票，排在第三名落選。民眾黨主席柯文哲表示，他去麥寮lon...

即時短評／苗栗市長補選後坐實鍾東錦藍軍共主 綠營慘遭定格

苗栗市長補選落幕，一如預期國民黨縣議員余文忠大勝，苗栗縣長鍾東錦更加坐實藍軍共主之位，政壇分析鍾至少6年內還能主導地方政...

民眾黨共識營 游盈隆曝「魔咒」：沒一個小黨禁得起3屆立委試煉

民眾黨今天舉行黨公職共識營，黨主席柯文哲致詞時表示，今年是民眾黨成立第5年，也是關鍵的一年，過去曾出現第三勢力，但後來又...

綠營台東再吞敗仗 黨員嘆地方經營扎根不深、憂2026選舉更艱困

民進黨在台東立委選舉挫敗後，大武鄉長補選再吞敗仗，資深黨員感嘆，民進黨缺乏基層經營，要打贏基層選戰相當辛苦，下屆縣市長和...

雲林虎尾鎮長、麥寮鄉長補選結果出爐 藍綠都說「要檢討」

雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長補選結果出爐，藍營在搶下海線立委一席後，雲林縣長張麗善傾力輔選，再下一城由虎尾鎮代會主席林嘉弘拿...

民眾黨補選落敗 柯文哲：新政治的路本就不好走、會再努力

民眾黨在這全國補選中唯一提名人選參加雲林縣麥寮鄉長補選，黨主席柯文哲領軍傾全黨之力應戰，並的Long stay麥寮長達1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。