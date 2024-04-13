地方補選六席贏五席 國民黨：選舉結果給賴清德就職前一個提醒

鄉鎮市長、縣市議員補選結果揭曉，國民黨大獲全勝，6個補選席次中，贏得5席，比補選前增加一個席次。國民黨下午表示，主席朱立倫也已經一一致電恭賀五位當選人，並勉勵當選人繼續為選區打拚、奮鬥。國民黨除了感謝鄉親肯定，更將持續經營深耕，回報所有鄉親的支持。

雲林縣虎尾鎮長、雲林縣麥寮鄉長、苗栗縣苗栗市長、台東縣大武鄉長，以及台中市第15選區、宜蘭縣第4選區議員補選今天進行投開票。

國民黨表示，國民黨支持的雲林虎尾鎮長候選人林嘉弘、苗栗市長候選人余文忠、台東大武鄉長候選人王景昌均勝出；另台中市議員補選由國民黨籍吳建德勝選，宜蘭縣議員補選則由國民黨支持人選、國民黨籍的黃雯如勝出。

組發會主委許宇甄表示，這樣的選舉結果，是給準總統賴清德就職前，再一次提醒人民對於民進黨的不滿，仍在持續中。這次選舉結果也充分展現人民的意志，提醒民進黨面對新的民意，應該更加謙卑。

許宇甄表示，尤其賴清德最近公布新的內閣名單，不但缺乏亮點，用人唯親，閣員爭議頻傳，難以看到賴清德選前期待朝野對話、不分黨派的執政格局。面對補選的結果，面對新的民意，賴清德更應該調整腳步，謙卑面對。