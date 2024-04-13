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雲林虎尾鎮長、麥寮鄉長補選結果出爐 藍綠齊喊「要檢討」

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雲林虎尾鎮長、麥寮鄉長補選結果出爐 藍綠都說「要檢討」

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長補選結果出爐，藍營在搶下海線立委一席後，雲林縣長張麗善（如圖）傾力輔選，再下一城由虎尾鎮代會主席林嘉弘拿下虎尾鎮長一席、麥寮鄉長惜敗。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長補選結果出爐，藍營在搶下海線立委一席後，雲林縣長張麗善（如圖）傾力輔選，再下一城由虎尾鎮代會主席林嘉弘拿下虎尾鎮長一席、麥寮鄉長惜敗。記者陳雅玲／攝影

雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長補選結果出爐，藍營在搶下海線立委一席後，雲林縣長張麗善傾力輔選，再下一城由虎尾鎮代會主席林嘉弘拿下虎尾鎮長一席、麥寮鄉長惜敗，民進黨在失去海線立委蘇治芬後，虎尾鎮長補選未能光復、麥寮鄉長則由未獲黨提名的前鄉長許忠富當選，面對這次選舉結果，張麗善及民進黨雲林立委劉建國都說「要檢討」。

藍營支持的虎尾鎮代會主席林嘉弘拿下逾5成選票當選虎尾鎮長，麥寮鄉長則由未獲民進黨提名的黨員前鄉長許忠富當選，補選過程張麗善及黨中央傾全力輔選，希望延續2024勝選氣勢，選舉結果一勝一敗，對於改披藍袍的候選人許志豪未能拿下麥寮鄉長，張麗善今受訪表示，國民黨未來在麥寮鄉要繼續努力、加把勁，她也會在政策部分修正，取得鄉親認同。

雲林兩場補選，民進黨僅在虎尾鎮提名林明正，相較藍白兩黨高規格助選，林明正選舉過程中不見黨內大咖輔選，最終僅拿下2千多票，得票率11.7%，遠低於2022年民進黨在虎尾鎮長得票率24.33%．麥寮鄉長雖由民進黨籍許忠富當選，但他此次選舉未獲黨提名支持，是無黨參選，面對這次選舉結果，劉建國表示，這次選舉結果對於民進黨2026大選是更大的挑戰，「不能迴避問題」，要檢討如何讓支持者重燃信心。

民進黨在雲林已失去一席立委，劉建國身為民進黨雲林唯一一席立委，勢必要扛起收復雲林江山的重責大任，他表示，選舉結束了，民進黨該檢討的還是要檢討，不能迴避問題，不僅要凝聚基層支持者的信念跟信心，還要更加謙虛、謙卑面對，有錯誤的地方趕快修正跟調整，讓支持者重回信心，加倍努力。

劉建國在2009年民進黨聲勢跌至谷底時，拿下立委補選，他的勝選為當時的民進黨注入強心針，這次補選，台面上僅看見他為黨提名的林明正輔選，可惜孤臣無力可回天，接下來他要如何在雲林扮演桶箍角色，帶領民進黨重返信心，將是一大考驗。

民進黨雲林縣黨部執行長邱世文說，麥寮鄉長補選民進黨雖然沒有提名，但沒有黨的包袱讓許忠富能盡情發揮，私下黨內同志都全力幫他拉票，幫他打了數百通電話，虎尾選舉是給年輕人一個向下扎根的機會，至少年輕人願意嘗試，以這次的選舉結果來看，民進黨要更加努力，除了基層的服務工作，如何重燃選民的熱情，是未來努力的方向。

雲林縣虎尾鎮長補選，民進黨提名林明正（左）落敗，立委劉建國（右）表示，選後該檢討的不能迴避。圖／翻攝自劉建國臉書
雲林縣虎尾鎮長補選，民進黨提名林明正（左）落敗，立委劉建國（右）表示，選後該檢討的不能迴避。圖／翻攝自劉建國臉書

劉建國 國民黨 張麗善 林嘉弘 民進黨 蘇治芬 鄉長

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