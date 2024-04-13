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夏立言訪美國會議員 國民黨：盼台美國會交流更上層樓

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨副主席夏立言於美東時間11日上午，於美國國會會見共和黨籍眾議院「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）主席迪馬里（Rep. Mario Diaz-Balart, R-FL）、民主黨籍眾議院軍事委員會網路、創新科技與資訊系統小組委員會首席議員康納（Rep. Ro Khanna, D-CA）和參議院外交委員會兩黨資深幕僚。圖／國民黨文傳會提供
國民黨副主席夏立言於美東時間11日上午，於美國國會會見共和黨籍眾議院「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）主席迪馬里（Rep. Mario Diaz-Balart, R-FL）、民主黨籍眾議院軍事委員會網路、創新科技與資訊系統小組委員會首席議員康納（Rep. Ro Khanna, D-CA）和參議院外交委員會兩黨資深幕僚。圖／國民黨文傳會提供

國民黨副主席夏立言於美東時間11日上午，於美國國會會見共和黨籍眾議院「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）主席迪馬里（Rep. Mario Diaz-Balart, R-FL）、民主黨籍眾議院軍事委員會網路、創新科技與資訊系統小組委員會首席議員康納（Rep. Ro Khanna, D-CA）和參議院外交委員會兩黨資深幕僚。國民黨表示，老朋友見面格外熱絡，談話氣氛輕鬆愉快。

國民黨國際部助理主任沈正浩指出，適逢美國國會通過台灣關係法45周年，夏立言偕國民黨駐美代表秦日新到訪國會山莊，除了感謝美方友人們中華民國長久以來的支持，更期待美國會與我立法院，未來交流更上一層樓。

沈正浩指出，迪馬里議員及康納議員曾分別於今年一月及去年二月到訪國民黨拜會朱立倫主席，夏立言向老朋友們轉達朱立倫的問候，並對由迪馬里主導眾院跨黨派提出的「紀念台灣關係法45周年決議文」表達重視。國民黨將持續以「親美、友日、和陸」為對外政策的主要方針，深化台美關係、提升兩國會未來四年各層級的交流。

沈正浩強調，夏立言再次呼應9日與美國在台協會理事主席羅森柏格的談話，國民黨身為立院最大黨，國際部與駐美代表處將全力協助黨籍立委訪美，促進我立院黨團與美國會各層級度交流，讓台美關係一年比一年更好。

沈正浩轉述，夏立言與參院外交委員會兩黨資深幕僚會談之際也與美方就國民黨對美關係、兩岸關係和立院改革法案進行深度討論及交流，夏立言鼓勵美國會幕僚若計劃訪問台灣，一定要與我立院幕僚及年輕領袖交流。

台灣關係法 台美關係 國民黨 夏立言 羅森柏格 美國在台協會

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