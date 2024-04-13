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台灣關係法45周年 李問赴美交流拜訪當年起草團隊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨國際部主任李問（左二）訪美。圖／民進黨提供
民進黨國際部主任李問（左二）訪美。圖／民進黨提供

台灣關係法」立法滿45周年，民進黨國際事務部主任李問表示，「台灣關係法」從1979年制定以來，扮演台美關係重要的基石，更為維護台海的和平與安全提供重要的基礎，他本周拜訪美國華府5天，同行包括新境界智庫董事林飛帆，以及民進黨駐美辦公室主任彭光理。

李問表示，此行在美國華府拜訪美國各智庫學者專家、美國國務院、美國在台協會（AIT）、與各國駐美外交人員等交流，更特地拜訪1979年參與「台灣關係法」起草過程的兩位資深國會幕僚，還原第一線歷史現場。

李問說，此行傳達民進黨執政團隊期盼持續深化台灣與美國的友好關係，希望更多美國友人支持台灣的民主自由，並且持續強化台美之間經濟、文化與國防等面向的合作。

李問表示，此行訪美，透過與美國智庫單位及政府機構交流，希望美國友人支持自由民主的台灣，面對威權主義勢力擴張，台灣將與國際民主陣營，堅定地站在一起，持續扮演良善的力量。

李問表示，為了紀念台灣關係法45周年，民進黨國際事務部於社群媒體進行一系列紀念貼文，除了回顧法案內容、同時也撰文簡介起草人眾議員萊斯特·沃爾夫。

李問表示，華府此行拜訪兩位在1979年時，兩位曾經親身協助沃爾夫起草「台灣關係法的」資深國會幕僚，分別是詹姆士·普日斯圖（James Przystup）以及克里斯·尼爾森（Christopher Nelson）。其中，普日斯圖目前在智庫哈德遜研究所擔任資深研究員，而尼爾森則是「尼爾森報告」電子報負責人。

李問、林飛帆及彭光理此行拜訪智庫友人包括戰略與國際研究中心（CSIS）、布魯金斯研究院（Brookings Institute）、哈德遜研究所（Hudson Institute）、阿米塔吉國際（Armitage International）、明燈全球戰略（Beacon Global Strategies）、前美國在台協會主席James Moriarty等。

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