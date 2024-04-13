啟動政策對話 民進黨將舉辦「投資未來世代青年論壇」

民進黨今天公布，將於4月20日至21日，於集思交通部國際會議中心舉辦「投資未來世代青年論壇」，邀請在學學生、社會新鮮人、年輕家長等青年朋友，針對「國家希望工程」中「0-22歲投資未來世代」青年政策進行交流與審議式討論。兩天論壇也將分別由準行政院副院長鄭麗君發表主題演說，民進黨主席賴清德聆聽及回應青年討論成果。

民進黨發言人吳崢表示，為了落實賴清德宣示的「舉辦國家希望工程論壇，開啟社會溝通」目標，除了正在進行中的「健康台灣全國論壇」外，在青年政策部分，經過黨部與新境界基金會、青平台基金會、台灣智庫等三大智庫共同討論後，將於4月20日、21日兩天舉辦「投資未來世代青年論壇」，期待在新內閣團隊上任前，展開青年政策的社會溝通，聽取青年朋友對後續施政的期待與建議。

吳崢指出，論壇第一天，將由準行政院副院長鄭麗君發表主題演說，闡述「投資未來世代」的政策脈絡、願景與主張，並安排智庫學者專家及立法委員，分別針對「擴大社會投資，強化公共支持系統」、「投資青年生涯，支持多元發展」、「重視身心健康，鼓勵青年公共參與」等三大主題進行與談，並接受青年朋友的提問。

論壇第二天，則將採取審議式討論，邀請青年朋友分組參與「政策思考工作坊」，從政策使用者的角度出發，反應需求、表達意見、進行交流，並嘗試歸納出進一步的建議。在論壇閉幕式中，也將由賴清德主席聽取工作坊討論成果，希望能在理解青年的意見後，讓後續施政可以更符合青年的期待，進而達到「投資年輕人的未來，就是投資台灣的未來」的政策目標。

吳崢說明，目前論壇已在網路上開放報名，歡迎對政策議題有想法的在學學生、社會新鮮人、年輕家長等青年朋友把握機會報名參加。