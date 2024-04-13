綠質疑助攻藍反年改 黃國昌嗆：別表決輸了又哭又鬧

立法院會昨進行復議案表決，藍綠三度平手，民眾黨立委未簽到也未參與投票，立法院長韓國瑜最終投下關鍵票，被解讀白暗助藍反年改。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，民進黨不要表決輸了，在那邊又哭又鬧、怨天怪地，民眾黨沒有欠民進黨，連不投票都可以解釋成反年改，民進黨真是夠了。

黃國昌今天出席民眾黨共識營前受訪表示，昨天單純是非常忙，所以沒有簽到，但立法院周五跟周二一次會，不知道民進黨是內行人講外行話，還是故意要混淆社會視聽。

民進黨團質疑，國民黨團總召傅崐萁在表決前找民眾黨團溝通不投票。黃國昌說，當時傅崐萁主要是來拜託尋求支持，他向傅崐萁說明，藍綠在議程上動議，民眾黨團已開會決議不參與、不介入，最後投票結果相信大家都很清楚。

黃國昌表示，民進黨不要表決輸了，就在那邊又哭又鬧、怨天怪地，好像別人都欠他們一樣，民眾黨團沒有義務要配合民進黨團的提案，搞得好像不投票支持民進黨，就違反國家利益的樣子，連不投票都可以被詮釋違反年改，民進黨真的是夠了。

另外，民進黨團質疑，國民黨立委盧縣一不在國內，卻出現表決紀錄，要求國民黨跟立法院調查說明。黃國昌說，民進黨永遠用聖人標準要求別人，對自己的要求卻毫無標準，請民進黨停止「巨嬰」的行為。