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綠質疑白聯手藍反年改 柯文哲：藍綠甲動還跑票很荒謬

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲下午出席民眾黨黨公職共識營，並表示要汲取上次大選失敗教訓。記者曾原信／攝影
民眾黨主席柯文哲下午出席民眾黨黨公職共識營，並表示要汲取上次大選失敗教訓。記者曾原信／攝影

立法院會昨天表決年改復議案，民眾黨8席立委皆未投票，民進黨質疑民眾黨聯手國民黨反年改很荒謬。民眾黨主席柯文哲今天表示，昨天藍綠兩黨甲級動員，結果一大堆人都不來，投票結果還要怪民眾黨，太奇怪了。柯文哲也向520將上任總統的賴清德喊話，該做的事情要做，每天立法院表決吵來吵去沒有解決問題。

柯文哲過去表達支持年改，民眾黨立委昨天院會表決時卻未參與投票表態，民進黨質疑民眾黨聯手國民黨反年改。柯文哲今天出席民眾黨共識營受訪表示，這件事情很荒謬，年金改革時藍綠兩黨20幾年累積的共業，不去解決問題，反而去做政治操作。

柯文哲說，昨天藍綠兩黨都甲級動員，結果跑票一堆人都不來，連民進黨團總召柯建銘也不來，投票結果卻要反過頭怪民眾黨不投票，太奇怪了。

柯文哲說，昨天表決前有針對投票態度先討論過，要有具體解決辦法，喊話賴清德，希望在520後該做的要做。柯文哲提到，日前到總統府跟蔡總統會面時有提到，除了軍公教年金改革，更大傷害的是勞工年金改革。

年金改革 投票 柯文哲 民眾黨

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