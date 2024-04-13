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幕後／英蘇新系結盟問鼎2026？ 蘇巧慧選新北主委呼聲高

聯合報／ 記者張曼蘋劉懿萱／新北即時報導
內政部長林右昌（左）、立委蘇巧慧（右），兩人被視為2026新北市長熱門人選。圖／報系資料照
內政部長林右昌（左）、立委蘇巧慧（右），兩人被視為2026新北市長熱門人選。圖／報系資料照

民進黨2026新北市長人選，派系已開始布局，據悉，蘇系昨開會討論黨代表選舉，其中黨部主委選舉改由立委蘇巧慧呼聲最高，但蘇若未來要選市長，身兼主委身分恐被各派系質疑。不過此次主委改選，英系也已悄悄與蘇、新系結盟。蘇系人士指出，先前其他縣市也曾有過例子，市長候選人兼主委並不奇怪，且市長提名權在黨中央，可由黨中央決定。

民進黨新北市黨部主委改選下周將領表、登記，各派系被問及此事仍語帶保留。知情人士表示，昨天下午蘇系召集新北民代開會討論黨代表事宜，其中也有談到主委人選一事。原先被視為參選新北市長熱門人選的蘇巧慧，竟也傳出要參與主委，其他派系證實「有聽說」。

綠營人士說，過去主委多由與市長候選人同派系的人競選，不僅可為市長、議員選戰操盤，也避免市長參選人有球員兼裁判的嫌疑，只是這次若由蘇巧慧選主委，雖可讓蘇有跨區走動的名目，對2026選市長有利；但如何安撫其他派系將是一大問題。

蘇系人士則說，市長候選人兼主委並不奇怪，主委角色是協助地方選戰，不會有球員兼裁判問題。

綠營人士也說，蔡總統主政時代雖將落幕，但英系在派系中成為關鍵少數，將成為各派系拉攏對象；新北議會黨團幹部交接也由英系交棒蘇系，雙方合作多時有默契。英系人士則坦言，先前主要派系都有人談主委改選合作，原則上這局已決定與蘇、新系合作。

對於蘇系相關人選，立委蘇巧慧表示，現在都還在內部討論中，有進一步訊息會再向大家報告。

新北市議會民進黨團先前新舊任幹部交接典禮，行政院前院長蘇貞昌（中）擔任監交人。英系議員鄭宇恩（右）將總召交給蘇系議員張維倩（左）。圖／報系資料照
新北市議會民進黨團先前新舊任幹部交接典禮，行政院前院長蘇貞昌（中）擔任監交人。英系議員鄭宇恩（右）將總召交給蘇系議員張維倩（左）。圖／報系資料照

民進黨 蘇巧慧

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