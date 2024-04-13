國會改革 藍拚周一送出司委會 綠嗆違憲條文不容草率

國民黨司法法制委員會召委吳宗憲下周一將排審藍、白黨團的國會改革相關法案，並力拚當天送出委員會。吳宗憲表示，國會改革案講很久了，民進黨都不動，不可能一直等下去；民進黨團副幹事長洪申翰表示，國民黨版本有違憲之虞，周一會以嚴謹態度逐條審查。

吳宗憲表示，周一目標是把法案送出委員會，但在可能有意想不到的狀況，若順利出委員會，民進黨團之後可以提修正動議跟上進度，到院會一併討論。之所以盼周一送出委員會，正是因為民進黨面對國會改革法案態度消極，但法案該走的進度，還是得走。

是否可能在520前完成國會改革法案三讀，作為送給賴清德總統就任大禮？吳宗憲表示，沒有特別設定，但能快就快，因為這事情實在拖太久，又因花蓮大地震緣故而延遲，之前原先要排逐條審查，也因民進黨抗議而作罷，改成專案報告，早就延後數次，且已經開了三次公聽會，不必再延。吳說，他很清楚民進黨個性，永遠不會提自己的法案，很多法案若高度爭議，依慣例都會保留。

目前司委會立委人數藍綠6比6，若動用表決，民眾黨1票將成關鍵。吳宗憲指出，國民黨6席都會動員，他沒有特別和民眾黨團總召黃國昌溝通此事，但他認為黃是支持國民黨團版本的，因為藍白版本較接近，而民眾黨團版本訴求，民進黨團幾乎全反對。

洪申翰表示，黨團最近有觀察到，國民黨一直在司委會希望國會改革法案倉促送出委員會；一方面講國會改革多重要，令一方面又要求倉促通過委員會審查，非常奇怪。

洪申翰指出，民進黨團司委會立委都是一時之選，周一會清楚點出國民黨團版本違憲之處，並論述民進黨團的國會改革版本 ，也希望吳宗憲能給朝野立委好好審查法案空間，而不是用草率態度就要送出委員會。