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兩黨甲動都出包 藍被爆代投票、綠陷雙標內訌

聯合報／ 記者唐筱恬蔡晉宇屈彥辰林縉明／台北報導
立法院昨天開院會，討論事項總共三案，藍綠連續三次表決出現平手狀況。記者林伯東／攝影
立法院昨天開院會，討論事項總共三案，藍綠連續三次表決出現平手狀況。記者林伯東／攝影

立法院院會昨天為了「軍公教年金停砍復議案」上演表決大戰，藍綠都發出甲級動員令，不過國民黨有六名立委未到場、民進黨有四位未出席，導致表決案數度緊繃。事後國民黨團書記長洪孟楷坦承甲動失敗，將依照黨團規定處分六名表決未到立委；而民進黨團總召柯建銘日前揚言天天甲動，但昨天本人卻未出席，也引爆綠營內部質疑「老柯雙標」。

值得注意的是，國民黨立委盧縣一明明人不在立法院，但第一案時表決竟投下反對票，直到第二案、第三案時才沒投票，爆發疑似有立委「代投票」事件。立院人士指出，若真是有立委代按的話，恐怕此案形同平手，民進黨若提出異議的話，將可要求立法院再處理，屆時就看韓國瑜如何應對。

國民黨在周四傍晚發出甲級動員令，據了解，洪孟楷在黨團會議上坦承，經黨團盤點後可能有五名立委不能到場，表決沒有把握一定會贏。

經盤點昨天有國民黨團首席副書記長林思銘、陳雪生、陳玉珍、陳菁徽、翁曉玲、盧縣一共六人未到場。據了解，翁曉玲因有重要私事未到；陳菁徽因病突然需緊急醫療處置。

陳雪生說，前幾天陪馬祖鄉親、連江縣長及議長到大陸進香，突然通知甲動，他沒有交通工具可以回台灣。林思銘則在二至三個月前，已排定陪同新竹縣議會出國考察。

綠營柯建銘、王定宇、陳培瑜、陳亭妃四人未到場。據了解，表決時，即有民進黨立委當場表達，柯建銘未參與表決說不過去；一位綠委直嗆，「老柯人勒？叫大家每天來立院甲動，怎麼自己沒來？」

柯建銘、陳培瑜人未在場，主要是在新竹陪同行政院長陳建仁視察。陳亭妃未到場，但在臉書上貼出一則在醫院打針的照片表示「謝謝關心」。王定宇則稱，臨時接到辦公室主任父親過世的消息，才緊急回到台南協助處理後事。

國民黨 柯建銘 民進黨 立法院

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