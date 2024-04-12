牽動2026布局！宜蘭員山鄉議員補選選前之夜 藍綠掃街催票

宜蘭縣員山鄉縣議員明天補選，4名候選人中，黃雯如、藍萬義與謝萬得今天都掃街拜票，盼催出最後選票。本次補選的候選人都是無黨籍參選，但國民黨支持員山鄉長張宜樺之妻黃雯如，民進黨力挺前鄉代藍萬義，間接形成藍綠對決。

員山鄉有2席議員，原是國民黨黃浴沂與民進黨陳俊宇，陳今年初大選中當選宜蘭縣區域立法委員，空出缺額今辦補選；藍綠都開放登記，不提名任何候選人，最後登記參選的黃雯如、藍萬義、謝萬得與劉燦輝，都以無黨籍參選。

藍萬義（前排右四）在立委陳俊宇（前排右三）陪同下掃街。記者陳敬丰／攝影

黃雯如今天下午由縣長林姿妙、議長張勝德及丈夫員山鄉長張宜樺陪同，以車隊掃街，晚間仍在拜票；謝萬得下午車隊遊行，晚上徒步造勢；藍萬義晚上也在陳俊宇、黨團總召陳文昌、蘇澳鎮長李明哲、冬山鄉長林峻輔等人陪同下徒步掃街；劉燦輝則未安排造勢活動。

這次補選預計將成為黃雯如與藍萬義的藍綠對決，藍能否接棒陳俊宇，維持員山鄉2席一藍一綠的格局，對兩黨2026的布局相當重要，地方高度重視；藍營方面，林姿妙、張勝德站台力挺，綠營日前更是陸續出動立委黃捷、莊瑞雄、郭昱晴等人下鄉輔選。