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監委關注勞保年改、移工工安與黑戶寶寶 要勞動部提解方

中央社／ 台北12日電
監委林郁容等人今天巡察勞動部時表示，社會關注黑戶寶寶疑遭虐死、失聯移工工地意外頻傳、移工人頭帳戶遽增、勞保年金改革、勞動基金運作績效等議題，盼勞動部速提解方。聯合報資料照片
監委林郁容等人今天巡察勞動部時表示，社會關注黑戶寶寶疑遭虐死、失聯移工工地意外頻傳、移工人頭帳戶遽增、勞保年金改革、勞動基金運作績效等議題，盼勞動部速提解方。聯合報資料照片

監委林郁容等人今天巡察勞動部時表示，社會關注黑戶寶寶疑遭虐死、失聯移工工地意外頻傳、移工人頭帳戶遽增、勞保年金改革、勞動基金運作績效等議題，盼勞動部儘速檢討改善、提解方。

監察院透過新聞稿表示，監察院社會福利及衛生環境委員會召集人林郁容今天率監委巡察高齡友善職場及勞動部，由勞動部長許銘春、次長許傳盛陪同實地訪察，並進行雙向溝通。

監察院說，上午監委先到獲勞動部頒發2023年「促進中高齡及高齡者就業績優獎」得獎單位麥當勞餐廳，實地巡察對中高齡員工量身打造的人力資源機制，提升中高齡人力的留用率，形塑友善工作職場。

監察院說，下午監委到勞動部聽取簡報，就目前勞動力短缺情形、中高齡就業方案推動、職場減災及勞動檢查情形、移工問題、勞保及勞動基金財務狀況等報告後，進行綜合座談及意見交流。

林郁容表示，最近輿論關注多項勞工議題，如黑戶寶寶疑遭虐死、失聯移工工地意外頻傳、移工人頭帳戶遽增、勞保年金改革、勞動基金運作績效、工地吊臂倒塌造成職業災害等，這都是與1000多萬勞工及76萬移工息息相關問題，期許勞動部能儘速檢討改善，並提出解決方案。

與會監委也關注，大量解僱移工及漁工的通報機制、職災移工失能給付及職務重建、學工勞動權益保障問題、移工跨業轉換率及其原因、庇護工廠的輔導與轉型、勞保財務被保險人身分清查、居家工作者應落實勞動檢查、私立學校編制內教職員勞動權益、中高齡者就業的未來政策規劃及績效等。

監察院說，監委期許勞動部未來能整合各部會資源，強化現行勞動體系，加強促進勞動人權的倡議。勞動力是國家重要人力資本，維護勞工基本的權益、協助雇主良善的治理、保障勞工安全的工作環境、建構完善的勞工法規，創造勞動與經濟雙贏，才是國家未來永續發展的目標。

中高齡 勞動部 移工

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