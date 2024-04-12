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綠轟韓國瑜議事不中立 洪孟楷搬法條證明韓依法行事：民進黨勿「巨嬰」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院會今上午上演表決大戰，數次平手，立法院長韓國瑜扮演關鍵角色，裁決反對，引民進黨團轟議事不中立。國民黨團書記長洪孟楷（左）今下午表示，韓國瑜全依法行事，民進黨勿「巨嬰」。記者屈彥辰／攝影
立法院會今上午上演表決大戰，數次平手，立法院長韓國瑜扮演關鍵角色，裁決反對，引民進黨團轟議事不中立。國民黨團書記長洪孟楷（左）今下午表示，韓國瑜全依法行事，民進黨勿「巨嬰」。記者屈彥辰／攝影

立法院會今上午上演表決大戰，數次平手，立法院長韓國瑜扮演關鍵角色，裁決反對，引民進黨團轟議事不中立。國民黨團書記長洪孟楷今下午表示，韓國瑜全依法行事，民進黨勿「巨嬰」。

洪孟楷表示，根據立法院職權行使法第6條，「立法院會議之決議，除法令另有規定外，以出席委員過半數之同意行之；可否同數時，取決於主席。」換言之，表決平手時，由主席裁決，主席即立法院長。過去有兩次院長做裁決的慣例，例如民國91年第5屆第1會期，有因為程序委員會同票而交付表決、重複表決平票時，院長投下贊成票付委，該提案交由內政跟民主委員會來審查。

洪孟楷補充，第8屆第1會期第9次院會也有針對重複表決，44票比44票平手的情況下，時任立法院長王金平投下贊成票。過去都有慣例，今日依法有據且依照議事規則進行，不知道民進黨團在巨嬰什麼？今天主席所做的事情符合議事規則，符合立法院職權行使法的中立行為，沒有逾越。

洪孟楷表示，奉勸民進黨團不要那麼巨嬰，覺得過去都穩贏，投票表決不合意，就認為別人不中立，這非事實，也讓大家覺得輸不起。

洪孟楷指出，今上午的3次表決主要是針對有委員提案被民進黨復議，代表提案連進入到委員會實質審查排案的權利都沒有。我國國會是委員會制，所有法律提案、修正草案都是在委員會裡進行實質討論，部會首長可以表示意見並備詢，在委員會裡能逐條審查，審查未果才會送到朝野協商。這屆國會因人數非常接近，民進黨團連讓委員的提案進入到委員會的權利都不給，在院會就要復議，當然不同意。提案可有正反立場，且提案到了委員會，有行政部門發表意見，有後續討論空間。我國國會的精神是委員會制。

國民黨團亦發布新聞稿，表示民進黨團將國民黨委員高達11項法律修正提案提出復議，是企圖複製過去一黨獨大、黑箱作業的行徑，連委員會審查都不願意，利用復議權在院會一讀時就針對法案進行立場審查，讓法案付委審查受阻，就問民進黨到底在怕什麼？難道這就是民進黨版的國會改革？公開透明嗎？

國民黨強調，今日的表決結果證明一件事，新國會新民意，民進黨團一黨獨大的時代已經過去，在今日的表決過程中，其中數次的表決皆為47票比47票。國民黨團在國會是脆弱多數，要團結努力向前，才不會辜負選民對新政治、新國會的期待。

國民黨 年改 民進黨 洪孟楷 立法院 韓國瑜

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