5藍委缺席立院表決大戰 洪孟楷坦言甲動失敗

立法院會今上午上演表決大戰，國民黨、民進黨兩黨團各自發出甲動，促藍綠立委參與表決。不過藍綠雙方皆有委員未出席。國民黨團書記長洪孟楷今下午受訪，表示沒有百分百出席就是甲動失敗，個別委員未到將依黨團規定處分。

國民黨團首席副書記長林思銘、立委陳雪生、陳玉珍、陳菁徽、翁曉玲等共5人缺席全部表決；民進黨團總召柯建銘、立委陳亭妃、王定宇、陳培瑜等4人缺席全部表決。

洪孟楷表示，民進黨發甲動，國民黨也有發甲動，今天藍綠黨團都出席高達9成的委員，但沒有百分之百出席，甲動就是失敗，這點他也承認。

洪孟楷指出，針對個別立委未出席，再次強調在第11屆國會，甲動沒有請假，沒有任何理由請假，也不存在委員跟黨團請假，因為不會允許。既然發起甲動，就不會允許任何委員請假。至於個別委員沒到，就由個別委員負起未到的責任。因此黨團有規定該怎麼做，甲動缺席未到，那就是依照黨團的規定來做後續的處分。