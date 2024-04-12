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綠批白不投票「背叛年輕人」 黃國昌嗆：表決輸就牽拖

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委黃國昌。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委黃國昌。圖／聯合報系資料照片

今天立法院院會，國民黨否決民進黨團提出的停砍軍公教退休金相關復議案，民進黨表決時吞敗，批民眾黨團不投票。民眾黨立法院黨團總召黃國昌批評，民進黨立委表決輸就牽拖民眾黨，要哀怨自己表決投輸了，應該問自家總召柯建銘跑去哪裡了？怎麼沒有出席院會？

黃國昌表示，他看到黨媒出身的綠委又在急著潑髒水，把民眾黨團拒絕投票支持民進黨，講成背叛年輕人，他覺得超級可笑。民眾黨是一個有主體性的政黨，不會配合民進黨起舞，更沒有投票支持民進黨的義務。

黃國昌說，他今天在院會現場看得嘖嘖稱奇，難道柯建銘所謂的「天天甲動」，只有適用在其他民進黨立委嗎？

【中央社 台北12日電】

立法院朝野今天再度過招，國民黨立法院黨團提變更議程，否決民進黨立法院黨團所提的復議案。表決過程中，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤高喊副院長議事要中立，國民黨團書記長洪孟楷則說法案要付委審查、回歸委員會專業審查，雙方隔空叫陣，但未有肢體衝突。

表決結果，有2案打成平手，會議主席、立法院長韓國瑜裁決並表達反對之意，因此復議案不通過，藍營所提相關公教年改修法版本付委審查，而台灣民眾黨立委雖有到場，但未加入戰局。

表決結束後，林楚茵在臉書發文，指民眾黨淪為小藍鐵證如山、民眾黨薪水小偷不投票也沒出席，乖乖站在旁邊當小弟，聽國民黨立法院黨團總召傅崐萁指揮，小草不哭泣嗎。

林楚茵指出，改革是為了世代正義，為了讓年輕公務員領得到退休金、看得見未來，國民黨口口聲聲的改革，竟是走回頭路的反改革，民眾黨選擇犧牲小草附和藍營背叛年輕人，韓國瑜也不意外地議事不中立，聯手藍白剝奪年輕世代。

吳思瑤也在臉書發文說，今天院會表決的主題，是國民黨要將2017通過的年改法案中途喊卡，提出共8個法案讓反進步、反改革死灰復燃。這8個法案被民進黨團提出復議，暫時凍結審查，但國民黨要解除復議動用表決。

吳思瑤表示，民眾黨立委全程在場，卻沒有參與投票，而黃國昌當年的年改方案，可是比行政院版更激進，而台灣民眾黨主席柯文哲過去也主張為了國家財政，台灣需要年金改革。如果民眾黨真正支持世代正義，應該支持民進黨主張，投票貫徹年金改革。

民進黨立委林宜瑾於臉書發文提到，民進黨勇敢面對20年無法解決的軍公教年金問題，推動「世世代代領得到，長長久久領到老」的年金改革，以黃國昌等人為首的民眾黨人，卻乖乖站著聽取傅崐萁「國王的訓話」，絲毫不敢表態，形同主動放棄監督權責。

立法院會今上午上演表決大戰，國民黨團祭出甲級動員，力催國民黨立委到場投下反對票，否決民進黨團針對國民黨立委賴士葆、張嘉郡、柯志恩、邱鎮軍、徐欣瑩等所提的軍公教停改案之復議案。民進黨團總召柯建銘未到場，表決過程歷經數次平手，立法院長韓國瑜投下關鍵的反對票。國民黨團取得此次表決大戰的勝利。記者屈彥辰／攝影
立法院會今上午上演表決大戰，國民黨團祭出甲級動員，力催國民黨立委到場投下反對票，否決民進黨團針對國民黨立委賴士葆、張嘉郡、柯志恩、邱鎮軍、徐欣瑩等所提的軍公教停改案之復議案。民進黨團總召柯建銘未到場，表決過程歷經數次平手，立法院長韓國瑜投下關鍵的反對票。國民黨團取得此次表決大戰的勝利。記者屈彥辰／攝影

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