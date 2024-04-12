蔣萬安赴市議會專案報告爆怒 為「這事」和女議員吵翻

0403花蓮強震，震出台北市南機場整宅的公安問題。台北市長蔣萬安上午赴市議會專案報告「大都更時代」並答詢，卻和民進黨議員洪婉臻互嗆，5分鐘答詢時間，有一半時間為了有沒有延遲4天去南機場老舊公寓視察爭辯，答詢時間到，兩人還爭吵不休，主席葉林傳連說「不要吵、不要吵」兩人仍不停嘴、互比大聲。

蔣萬安在0403地震發生後，4月3日視察南機場公寓，前往307巷，洪婉臻質詢蔣萬安時指出，看了時間序，4月6日才去309巷，蔣萬安說，第一時間通報是307巷，成立前進指揮所，做預防性疏散。

洪婉臻說，從照片來看「事後才去」已經這麼嚴重，南機場公寓老舊，市府和住戶都知道很危險，市長只看了307，其實309、311巷都有問題，但市府卻慢了4天。

蔣萬安說，第一時間是通報307巷，洪說，「你們不能只看一角落」要全面檢視，而且那裡沒有封鎖，南機場有觀光客去，還有夾娃娃機，商店已經滿目瘡痍，但大家還是可以自由進出，是非常危險的事。她說，住戶也說不能只看到單元4的問題，南機場是每一棟都有狀況，希望市府全面檢視結構，不要忽略其他地方「其他棟不危險嗎？」

蔣萬安回答，其實南機場一直都有在做，洪婉臻說，但就是拖很久，蔣萬安反駁「沒有拖很久」第一時間建管都有去「我上任後很積極」卻被洪婉臻反嗆，不用耍嘴皮子，蔣萬安隨即動怒說，不實言論要澄清，不用刻意抹黑。

洪婉臻反嗆蔣萬安「我有抹黑嗎？延遲4天，大事紀也是你們給的」，市長今天帶有太多情緒、講政治言語。蔣萬安說「妳每一次都用不實言論，不能接受」。

洪婉臻指蔣萬安不要糢糊焦點，大事紀是市府局處給的「 不是我寫的，只是念給你聽」 蔣萬安又大聲說「我們第一時間就去現場看，維護市民安全」洪婉臻也不示弱，指市府放任市民進去南機場還說「你不要像小孩子，在吵這件事」「大事紀不是我寫的，只是告訴你這樣的問題」。

由於雙方唇槍舌戰，主席副議長葉林傳對洪婉臻說，「議員，再請市府補資料給妳」但蔣萬安和洪婉臻還在吵，葉林傳連說「不要吵、不要吵」仍無法制止，只能勸說「好、好，都為了民眾做事，大家不要吵」