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影／立委籲對兒少性影像犯罪者 應予以強制治療

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
知名藝人黃子佼持有兒少性影像，卻獲檢察官緩起訴處分，引發社會譁然。立法委員邱志偉（中）、張雅琳（右）、鍾佳濱（左）等委員今天舉行記者會，呼籲法務部應當重新審視黃子佼的犯罪樣態，針對其具體犯罪事證以及其過去所具兒少公益代言之社會形象，應當嚴懲其犯罪行為。記者林伯東／攝影
知名藝人黃子佼持有兒少性影像，卻獲檢察官緩起訴處分，引發社會譁然。立法委員邱志偉（中）、張雅琳（右）、鍾佳濱（左）等委員今天舉行記者會，呼籲法務部應當重新審視黃子佼的犯罪樣態，針對其具體犯罪事證以及其過去所具兒少公益代言之社會形象，應當嚴懲其犯罪行為。記者林伯東／攝影

知名藝人黃子佼持有兒少性影像，卻獲檢察官緩起訴處分，引發社會譁然。立法委員邱志偉、張雅琳、鍾佳濱、陳素月、吳沛億等委員今天舉行記者會，呼籲法務部應當重新審視黃子佼的犯罪樣態，針對其具體犯罪事證以及其過去所具兒少公益代言之社會形象，應當嚴懲其犯罪行為。並針對兒少性影像犯行惡劣之犯罪者，應當予以強制治療，以消弭其再犯可能，降低社會恐懼。

邱志偉強調，黃子佼長期作為兒童弱勢的代言人，深知兒少族群的脆弱性，絕非一般民眾的懵懂無知，屬於明知故犯的惡行重大行為，甚至在兒少性剝削條例修法後，仍持續下載影片。邱志偉呼籲，未來高檢署評估是否發回再議時，應思量該案對社會觀感、個案具體犯行，若因該案處分過輕，恐造成國人不當聯想致使憾事再次發生。

修法 未成年 邱志偉 鍾佳濱

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