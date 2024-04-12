影／立委籲對兒少性影像犯罪者 應予以強制治療

「馬習二會」落幕。相關人士4月11日表示，前總統馬英九在北京與中國大陸領導人習近平會面，發表公開談話，相隔9年的馬習會已經盡最大努力，並且展現最大誠意，希望緩和兩岸緊張情勢，避開戰爭，走向和平；馬英九向習傳達台灣人民的心聲，習近平也用溫情喊話，回應台灣六成不要戰爭、反對台獨的民意，並且用最高規格禮遇已卸任總統的馬英九，向準總統賴清德釋出明確的訊息。

2024-04-12 10:53