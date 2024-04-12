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寶林茶室案遭王必勝怒批甩鍋 蔣萬安：我們是還原事實

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午赴議會專案報告。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午赴議會專案報告。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安昨赴議會專案報告，議員柳采葳質詢時問蔣寶林案「知有4案例時，衛福部卻不願查扣食材？」蔣回「第一時間，他們是不願意」、遭王必勝反嗆「哪有什麼第一時間不願意」並指北市甩鍋。蔣萬安上午受訪表示，「其實我們就是還原事實」。

蔣萬安說，在3月26日當天傍晚，衛生局決定第三度到現場稽查，中央同時一起到現場去稽查，26日當天市府就認為是極為罕見的毒素，因為過去照常規檢驗，是沒有檢出過去一般食物中毒的病菌，所以認為現場要查扣所有食材，也必需要中央的量能，才有辦法檢驗出所有可能的毒素。

蔣萬安說，經過幾番溝通討論，而且有詢問中央食藥署的高層，後來決定所有35項食材由中央帶回，27日當市府宣布所有分店在台北市停業，中央也的確有來關切討論相關適法性的問題，這就是事實的經過。

另外，對於市府的員工餐廳也釀食安風暴，已經遭重罰解約，蔣萬安表示，市府無預警的稽查餐廳後，發現台北市政府大樓樓下的府宴餐廳，有逾期的食材，所以即刻限期改善、開罰，現在決定要終止合約，市府絕對是用最高的標準檢視。

寶林茶室 王必勝 蔣萬安 食安

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