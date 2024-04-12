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立院涉機密者出國 陸委會盼加強規範

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
陸委會副主委梁文傑。圖／聯合報系資料照片
陸委會副主委梁文傑。圖／聯合報系資料照片

立法院司法委員會昨舉行國會改革公聽會，討論如何落實國會調查和聽證權，與會的陸委會副主委梁文傑表示，對於國會調查和聽證權沒意見，關心的是立委調查聽證接觸到機密，是否會有外洩問題，他認為，立委涉及國家安全與機密者，出國應呈報或提列，但立法院未曾提報需要管制人員，希望立法院涉及國防外交機密者應該要加強規範。

據兩岸人民關係條例第九條，管制特定人員出國，對象包括直轄市長、縣市長等，但未納入立委。梁文傑說，監察院擁有調查權，也會接觸到國防外交機密，監察院都有向陸委會提報管制人員名單，目前離職未滿三年列管有十二人，政務人員十六人、國家機密保護法四十四人，監察院的做法是，只要公文列為機密以上，陳辦人員都會列入納管範圍。

陽明交通大學科法學院教授林志潔說，國會擴權同時也要權責相符，美國有藐視國會罪，但國會議員倫理要求很嚴格，若調查有誤，國會可組成倫理委員會要求道歉、罰鍰、限制出席會議，甚至譴責，但國民黨目前的國會改革僅有立委無限擴權，不恰當。前監委仉桂美表示，國會改革只要行政、立法同黨就不會過，這次三黨不過半是天賜良機。

國會改革 林志潔 梁文傑 監察院 立法院 陸委會

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