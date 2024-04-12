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釣客滯陸當歸 我促陸勿再拖

聯合報／ 記者陳宥菘／台北報導
金門胡姓士官上月17日出海釣魚迷航被大陸海警尋獲，遭大陸留置已近一個月，陸委會副主委兼發言人詹志宏直言「我真的不理解」，喊話陸方能讓「單純的事件」不再拖延下去。記者陳宥菘／攝影
金門胡姓士官上月17日出海釣魚迷航被大陸海警尋獲，遭大陸留置已近一個月，陸委會副主委兼發言人詹志宏直言「我真的不理解」，喊話陸方能讓「單純的事件」不再拖延下去。記者陳宥菘／攝影

金門胡姓士官上月十七日出海釣魚迷航被大陸海警尋獲，遭大陸留置已近一個月，大陸國台辦十日表示「相關情況仍在核實了解中」。陸委會副主委兼發言人詹志宏昨天稱「我真的不理解」，認為陸方問話的速度顯然比較慢，喊話陸方勿讓「單純的事件」再拖延下去。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮十日回應胡姓士官一案時，除表示「相關情況仍在核實了解中」，還提到，將對台灣民代陪同家屬赴陸探望提供協助。對此，詹志宏昨天在陸委會例行記者會上表示，經詢問金門方面，目前還沒有新的進度。

另外，陸船翻覆二死事件迄今已近兩個月，後續談判與調查陷入停滯。傳出二名死者家屬五月初可能再赴金門展開第二階段談判，盼早日帶回還在金門的二具遺體。詹志宏回應，在陸方代表三月初離開金門後，我方還是有詢問家屬是否赴金門將事情解決，包含遺體後續怎麼處置，但目前還未獲得陸方回應。

詹志宏指出，第一階段協商時，陸方代表從抵金到離開前，都堅持要台灣的主管機關先道歉，再追求真相，否則雙方不能談，「這個邏輯在世界上是不存在」，應該先有真相，確認責任歸屬才道歉，我方對此感到非常遺憾。

兩岸就二月陸船翻覆事件協商迄今擱置，金門胡姓士官三月出海釣魚迷航被大陸海警尋獲滯陸也已近一個月，兩件事情皆陷停滯。詹志宏表示，放人的決定權限在陸方，沒有辦法替對方做決定，但這兩起事件過去在金廈海域發生過很多次，也有處理默契，希望陸方所謂的「盡速送回」與我方的理解，不會相差太遠。

詹志宏 迷航 金門

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