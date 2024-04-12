聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸船翻覆案 擬520前金門復談

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
陸籍漁船在金廈海域翻覆造成2名漁民死亡，據了解，死者家屬520前可能再赴金門，展開第二階段復談。圖／金門海巡隊提供
陸籍漁船在金廈海域翻覆造成2名漁民死亡，據了解，死者家屬520前可能再赴金門，展開第二階段復談。圖／金門海巡隊提供

金門翻船事件擱置迄今近兩個月，胡姓軍人釣客迷航到大陸也將滿月。國民黨立委陳玉珍透露，胡男遲遲未歸與陸船翻覆事件有關，當時雙方多次協商達成共識，但蔡政府不同意，影響胡的送返。據了解，陸船事件兩死者家屬五二○前可能再赴金門，展開第二階段復談，盼早日帶回在金門的兩具遺體；復談結果可能影響胡的回歸。

據了解，陸方已為復談做準備，但後來臨時喊卡；消息人士指出，可能的時間點是五月初。不過海委會主委管碧玲傳留任，地方人士擔心可能成為兩岸復談變數。

金門兩名釣客三月十六日出海，因濃霧迷航到大陸，陸方三月廿三日送返吳姓釣客，但現役軍人胡姓釣客至今仍遭留置。陳玉珍表示，她持續跟家屬聯繫，胡每天都打電話回家報平安，人身安全無虞，根據她了解，胡遲未被送返，主因與○二一四陸船翻覆事件有關；她轉述陸方說法，當時雙方多次協商達成共識，但蔡政府不同意，引發陸方怒火。

「現在兩岸關係真的很差」陳玉珍說，癥結點主要是當初有提出一些條件，包括道歉部分後來都沒落實，陸方覺得沒誠意，看來可能要等到五月再看是否有轉機；否則陸方早就掌握胡的現役軍人身分，因陸船翻覆影響，加上胡沒說實話編造假的工作證明，才導致如今進退兩難的情況。

金門旅行業者說，近期金門旅遊業慘澹，觀光客紛紛取消行程，航空公司自主調節，將大飛機改成小飛機，班表大幅調整減班，業績硬生生少了一大半，情況比新冠肺炎疫情期間還慘。

海委會 管碧玲 軍人 金門 陳玉珍

延伸閱讀

獨／金門翻船、釣客迷航牽動兩岸僵局 陸方擬5月初赴金門第二階段復談

傳顧立雄將任國防部長 陳玉珍：別把政黨顏色帶入國軍

媒體報導韓國瑜被藍委批不配合黨？ 王鴻薇：過度解讀

影／霧鎖金門…啟動輸運計劃288位旅客返台 還有2千人滯留

相關新聞

立院涉機密者出國 陸委會盼加強規範

立法院司法委員會昨舉行國會改革公聽會，討論如何落實國會調查和聽證權，與會的陸委會副主委梁文傑表示，對於國會調查和聽證權沒...

釣客滯陸當歸 我促陸勿再拖

金門胡姓士官上月十七日出海釣魚迷航被大陸海警尋獲，遭大陸留置已近一個月，大陸國台辦十日表示「相關情況仍在核實了解中」。陸...

陸船翻覆案 擬520前金門復談

金門翻船事件擱置迄今近兩個月，胡姓軍人釣客迷航到大陸也將滿月。國民黨立委陳玉珍透露，胡男遲遲未歸與陸船翻覆事件有關，當時...

寶林食物中毒案／北市府指中央不扣食材 王必勝怒嗆

寶林茶室食物中毒案，地方、中央持續隔空交火。藍營北市議員柳采葳昨質詢，衛福部第一時間不願查扣食材，北市勒令寶林分店停業還...

台北市士林自來水有大腸桿菌 醫揭防感染須謹記這一點

台北市士林區溪山里本月8日起，驚傳來陸續有里民不明原因上吐下瀉，超過20戶、逾百人，且持續增加，有里民認為疑因403地震...

獨／金管會主委人選爆黑馬 傳出第一金投信董事長尤昭文出線

金管會主委人選再爆黑馬。據民進黨黨政圈傳出消息，金管會主委人選將在明日揭曉，並且爆出最新的「黑馬」人選，是公股投信第一金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。